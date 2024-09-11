الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تشارك وزارة الثقافة في الدورة الرابعة عشرة من فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الذي يقام هذا العام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 10 وحتى 17 سبتمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين والفنانين والنقاد من مختلف الدول الخليجية والعربية.

ويمثل دولة الإمارات في المهرجان مسرح أم القيوين الوطني الذي سيقدم العمل المسرحي "أشوفك" يوم 12 سبتمبر، تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج حسن رجب، وبطولة الفنانين سعيد سالم، وإبراهيم أستادي، وسيف عدران، وبدور الساعي، ودلال الشرايبي وآخرين، حيث تدور أحداث المسرحية المستلهمة من قصة تاريخية وقعت في خمسينيات القرن الماضي حول "جرناس" الحارس الليلي الذي يقوم بدوره الفنان سعيد سالم، في عرض يمزج بين الدراما الوطنية، والتراجيديا التاريخية، والكوميديا الاجتماعية خلال فترة الاستعمار الإنجليزي في الخليج العربي حيث حاول الاستعمار طمس ثقافة الشعوب المحتلة ليؤدي ثقافة جديدة.

وإلى جانب العرض المسرحي، تشارك الوزارة في المهرجان عبر جناح خاص للدولة تستعرض فيه 75 عنوانًا يتناول تاريخ الحركة المسرحية في دولة الإمارات إضافةً إلى التعريف بدور الوزارة واهتمامها في دعم الفنون الأدائية والمسرح، وقد اختار المهرجان الفنان الإماراتي أحمد الجسمي ليكون الشخصية الإماراتية المكرمة نظراً لتاريخه المسرحي العريق وما قدمه من إنجازات مسرحية يشهد لها على الصعيدين الخليجي والعربي.

ويسعى المهرجان هذا العام لتقديم مجموعة من الفعاليات التي تتنوع ما بين العروض المسرحية من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع ستة عروض، وسلسلة من الندوات العلمية، والجلسات النقدية، وورش العمل الفنية، والتدريبية، وتنظيم العديد من المعارض الفنية المتنوعة.

يُذكر أن مهرجان المسرح الخليجي انطلق في دورته الأولى في دولة الكويت عام 1988 ويعد أبرز تجمع ثقافي مسرحي خليجي. يجري تنظيمه كل عامين باستضافةٍ دورية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتيح فرصة تقديم عروض مسرحية متعددة تصاحبها مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تمثل أساسًا للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف لإثراء الحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفتح المجال أمام الفنانين لعرض أعمالهم الجديدة.

-انتهى-

#بياناتحكومية