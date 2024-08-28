معالي علياء المزروعي: الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تُقدم دعماً لا محدود للمرأة الإمارتية.. والفعالية فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع رائدات الأعمال وتحفيزهن على الابتكار

الفعالية شهدت عقد عدد من الجلسات النقاشية تضمنت استعراض نماذج ريادية للمرأة الإماراتية في المجالات التنموية المختلفة وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في هذا الصدد

أبوظبي، نظَّمت وزارة الاقتصاد فعالية للاحتفاء بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية"، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد كبير من رائدات الأعمال الإماراتيات، والخبيرات المتخصصات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وشهدت الفعالية عدداً من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت دور المرأة الإماراتية في عصر الذكاء الاصطناعي والسمات الرئيسية لرائدة الأعمال الناجحة، والاطلاع على مجموعة من التجارب الناجحة والقصص الملهمة لرائدات أعمال إمارتيات.

وأكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصت على تقديم الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية في مختلف الميادين حتى أصبحت اليوم علامة فارقة في السياسات التنموية التي تتبناها الدولة، مُشيرة معاليها إلى أن إقامة هذا الحدث يأتي إيماناً من الوزارة بالدور الفعَّال للمرأة الإماراتية في المجتمع ومنجزاتها المُحققة في المجالات كافة، حيث باتت شريكاً رئيسياً في بناء الاقتصاد الوطني، ونموذجاً ملهماً ومصدر فخر واعتزاز للنساء في العالم.

ووجهت معالي علياء المزروعي في مستهل كلمتها بالفعالية، الشكر والعرفان والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات، على الجهود الاستثنائية التي قدمتها سموها ولا تزال تقدمها للمرأة الإماراتية، وإيمانها الراسخ بتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وإتاحة كافة الممكنات لتنمية روح الريادة والمسؤولية لديها، بما أسهم في تعزيز مكانة المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

وقالت معاليها: "إن احتفال الوزارة اليوم بمناسبة "يوم المرأة الإماراتية" يمثل فرصة مهمة للتواصل مع رائدات الأعمال والاستماع لهن، وتشجيعهن على إقامة مشاريع جديدة ابتكارية وريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخلق مساحة للنقاش والتشاور حول مستقبل ريادة الأعمال في الدولة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وكذلك الاطلاع على التحديات التي تقف أمام نمو وازدهار ريادة الأعمال النسائية".

وأشارت معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد حرصت بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية لتمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتوفير الفرص والممكنات الداعمة لتنمية مشاريعهن ودعمهن في اكتساب الخبرات والمهارات الخاصة بسوق العمل، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل وفق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

واستعرضت معاليها خلال الفعالية عدداً من المبادرات والفرص التي تتيحها وزارة الاقتصاد أمام رائدات الأعمال الإمارتيات لتطوير أعمالهن ونموها، وطرق تجاوز كافة الصعوبات التي تواجههن، لا سيما "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يمنح مجموعة من التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وتضمَّنت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان "المرأة الإماراتية في عصر الذكاء الاصطناعي: قصص ملهمة ورحلات شخصية" ركزَّت على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما شهدت الفعالية تنظيم ورشة عمل بعنوان "الأساسيات والسمات الأساسية لرائدات الأعمال الإماراتيات الناجحات"، بهدف إطْلاع المشاركات على المُمكِّنات التي يجب أن تتمتع بها رائدة الأعمال في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها مجتمع الأعمال في الدولة.

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