المنامة ـ جامعة الخليج العربي: شاركت جامعة الخليج العربي بالمؤتمر الدولي في الأعمال والتكنولوجيا الذي نظمته كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية والإقليمية وهي: جامعة برونيل – لندن، الجامعة الأردنية، جامعة أبو ظبي، جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، جامعة جرش، كلية الإمارات للتكنولوجيا وجامعة مؤتة، تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج أمين عام مجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم

وشارك في المؤتمر كلاً من الأستاذ الدكتور عوده الجيوسي والأستاذ الدكتور فيروز الضمور ممثلين عن قسم إدارة الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي، إذ عرضت نتائج ورقة علمية بعنوان "إعادة تصور مستقبل الجامعات: استشراف المستقبل في التعليم العالي من خلال مختبرات الابتكار " والتي ستنشر قريباً في كتاب سيصادر عن دار النشر العالمية Springer والمدرج في Scopus .

جاءت هذه الدراسة بناءً على الدراسات الاستشرافية وبناء السيناريوهات باستخدام التعلم الجماعي والتعاون في مختبر الابتكار في جامعة الخليج العربي. حيث استخدمت الدراسة إمكانيات تطبيق Lego® Serious Play ™ لتأطير نماذج مختلفة للجامعة المستقبلية بناءً على التعاون بين أصحاب المصلحة في مختبرات الابتكار.

واعتمدت هذه الورقة على الرؤى النظرية من خلال بناء السيناريوهات وتقنيات الاستشراف لإعادة تصور مستقبل التعليم العالي، حيث أظهرت نتائج ورش العمل الأربع مجموعة من نماذج جامعات المستقبل تتمثل في نموذج الجامعة العالمية الرقمية، جامعة المجتمع، وجامعة الشركات.

هذا، واوصت الدراسة على الاستفادة من نماذج الأعمال والابتكار المفتوح وتقديم التعلم عند الطلب في العصر الرقمي، داعية إلى بتطوير التواصل مع الصناعة والمؤسسات الدولية ولتطوير نماذج مبتكرة تعتمد التعلم مدى الحياة ومصادر المعرفة المفتوحة والتعلم بناءً على المشاريع وحل المشكلات.

وتأتي مشاركة جامعة الخليج العربي في هذا المؤتمر كجزء من رسالة الجامعة كجامعة بحثية إقليمية تعزز التميز والابتكار للإسهام في مجتمع المعرفة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والاستدامة.

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