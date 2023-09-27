عجمان، الإمارات العربية المتحدة - اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان ورشة العمل "السياحة والاستثمار الأخضر المستدام" اليوم بنجاح، وذلك بمشاركة شركاء استراتيجيين وخبراء السياحة والبيئة من مختلف القطاعات. تمثلت هذه الورشة في منصة مهمة لاستعراض ومناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع البارزة المتعلقة بصناعة السياحة العالمية، وذلك في سياق يتزامن مع اليوم العالمي للسياحة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر COP28.

وتأتي هذه الورشة التي أقيمت في فندق عجمان سراي في إطار دعم دور السياحة في تعزيز الاستثمار الأخضر المستدام حيث جمعت مشاركين من مختلف القطاعات المهتمة بالسياحة والبيئة، بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيين والمنشآت الفندقية والسياحية، وموظفي الدائرة.

وبلغت أهمية الورشة في استعراض مجموعة متنوعة من المواضيع البارزة والمتعلقة بصناعة السياحة العالمية. وشملت هذه المواضيع جوانب متعددة، بدءًا من إبراز أهمية "يوم السياحة العالمي" السنوي كوسيلة للتعبير عن دور السياحة كقوة دافعة للتبادل الثقافي والاقتصادي العالمي، وصولاً إلى تسليط الضوء على أهداف السياحة العالمية لعام 2023 وسُبل تحقيقها.

كما تم خلال الورشة مناقشة تأثير السياحة على البيئة وضرورة تبني الممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تفسير مفهوم "الاستثمارات الخضراء" وكيفية توجيهها نحو تعزيز السياحة المستدامة. ولا ننسى توجيه الضوء نحو ربط السياحة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والدور المحوري الذي تلعبه الحكومات في تعزيز السياحة الخضراء من خلال سياساتها وتشريعاتها المدعومة.

وبجانب ذلك، تم استعراض فرص الاستثمار الخضراء في مجال السياحة وضوابطها المتعلقة، وتقديم أمثلة ناجحة على مشاريع سياحية تعتمد على مبادئ الاستدامة. ومن جهة أخرى، تم التركيز على أهمية تشجيع السفر المستدام واستخدام وسائل النقل البيئية والاستفادة من الموارد المتجددة في صناعة السياحة.

أخيرًا، تمت مناقشة معايير إدارة المنشآت والمطاعم السياحية وضرورة تطبيق معايير صارمة للحفاظ على جودة الخدمات والمحافظة على البيئة. وتعكس هذه الورشة التفاني في تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياحة الخضراء وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف الحيوية.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، على أهمية الاستدامة في مجال السياحة. وأشار إلى أن إمارة عجمان تتمتع بتراث ثقافي غني وجمال طبيعي استثنائي. وبفضل شواطئها الخلابة ومعالمها التاريخية الفريدة وحيويتها الثقافية، أصبحت عجمان وجهة جاذبة للسياح الباحثين عن تجربة إماراتية أصيلة.

وأضاف الهاشمي: "وبالرغم من ذلك، يتطلب النمو السريع الذي يشهده قطاع السياحة في إمارة عجمان تحقيق توازن دقيق بين التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية الغنية للمنطقة. هذا التحدي الهام يتطلب جهدًا كبيرًا واهتمامًا دائمًا."

وفي هذا السياق، تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان بجدية إلى التصدي لهذا التحدي الكبير، حيث تعمل على اتخاذ إجراءات استباقية وتنفيذ استراتيجيات متعددة الأوجه بهدف تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتشجيع التعاون مع الشركاء ذوي الاهتمام المشترك. تأتي هذه الجهود في إطار السعي الحثيث لضمان استدامة قطاع السياحة في إمارة عجمان وتحقيق الازدهار الشامل للمجتمع والبيئة على حد سواء.

بدورها، علّقت حمدة المطروشي، مديرة مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء في دائرة التنمية السياحية في عجمان: "تمثل ورشة العمل السياحة والاستثمار الأخضر المستدام فرصة رائعة لنجتمع معاً ونبتكر استراتيجيات مستدامة تعكس تفانينا في الحفاظ على البيئة وتعزيز القطاع السياحي بشكل مستدام."

وأضافت المطروشي: "نحن على يقين بأن هذه الورشة ستكون مناسبة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات بين مختلف الجهات المهتمة بالسياحة والبيئة والاستدامة. نتطلع إلى العمل بجد معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبر السياحة، ونشجع الجميع على المشاركة في مثل هذه الورشة والمساهمة في جعل عجمان وجهة سياحية مستدامة ومبتكرة."

تبقى دائرة التنمية السياحية في عجمان ملتزمة بتعزيز السياحة الخضراء والمستدامة من خلال استراتيجياتها ومشاريعها، وتشجع الجميع على المشاركة في هذه الجهود والمساهمة في جعل عجمان وجهة سياحية مستدامة ومبتكرة تحقق التوازن بين الرفاهية والحفاظ على البيئة والثقافة الرائعة التي تتمتع بها الإمارة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/