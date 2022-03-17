• شركة التكنولوجيا المستدامة الحائزة على جوائز هي المضيف الرسمي للأسبوع الختامي لإكسبو في الفترة من 20 إلى 26 مارس في جناح السويد بمنطقة الاستدامة

• الشركة السويدية ستقدم أنظمة المياه الذكية الثورية الخاصة بها، وتستضيف مناقشات يشارك فيها خبراء المياه وتعرض أفلامًا وثائقية حول التحديات التي تواجه كوكب الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف شركة التكنولوجيا المستدامة "واي أوت" الحائزة على جوائز، أسبوع المياه في معرض إكسبو 2020 دبي، في الجناح السويدي خلال الفترة ما بين 20 و 26 مارس الجاري. وستستغل الشركة السويدية - المورد الرسمي لحلول تكنولوجيا المياه المستدامة للجناح السويدي - الحدث الذي يعد الأخير ضمن الأسابيع المتخصصة في إكسبو لعرض واستكشاف الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات المتعلقة بالمياه التي تواجه المجتمعات حاليا.

وخلال الحدث الذي يستمر لمدة ستة أيام سوف يتم عرض الأنظمة المتطورة لشركة “واي أوت" التي توفر مياه نقية بنسبة 100 في المائة من أي مصدر مياه محلي؛ كما سيتضمن فعاليات تستضيف خبراء، وعروض الأفلام الوثائقية المصغرة التي تتناول تحديات المياه المستدامة اليوم؛ ومعرض تصوير فوتوغرافي يتناول قضايا المياه.

كما سيتم عرض أحدث الأنظمة الرقمية الصديقة للبيئة لتنقية المياه من “واي أوت" في جناح السويد بإكسبو لإظهار كيفية تطبيق التكنولوجيا النظيفة لدعم المجتمعات. ويمكن لنظام "واي أوت" الفردي تزويد 3000 شخص بمياه الشرب والطهي اليومية النظيفة والآمنة بدون أي مخلفات، مع المساعدة في منع استخدام ما يقرب من 6.5 مليون زجاجة بلاستيكية ومنع إطلاق 536 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويخزن النظام "الذكي" البيانات حول نقاء المياه في شريحة رقمية وينقل المعلومات الأساسية وبيانات الاستهلاك إلى المستخدم والمشغل، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة عادات مياه الشرب الخاصة بهم ونقاء المياه المستهلكة.

وإلى جانب العرض التكنولوجي، سيشهد أسبوع المياه - الأسبوع المتخصص الأخير من الحدث العالمي الضخم الذي يستمر ستة أشهر - مناقشات حول ندرة المياه، وتغير المناخ، والمحيطات، وأهمية المياه في حياتنا اليومية. وسيقود المناقشات خبراء وشخصيات مشهورة بما في ذلك مستكشف المحيط والغواص العالمي ويليام وينرام، ومؤسس "واي أوت" ومديرها الإبداعي مارتن رينك، والمدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، يوسف لوتاه، وآخرين.

تشمل الأنشطة الأخرى لأسبوع المياه عروض أفلام وثائقية صغيرة تستكشف حقيقة الوصول المستدام للمياه اليوم، بالإضافة إلى معرض تصوير خاص بقضايا المياه بالشراكة مع منصة الصوت والفيديو أجورا. وسيتم بث فعاليات الأسبوع على جميع قنوات إكسبو الافتراضية.

وقال مارتن رينك، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة "واي أوت": "تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث تضم 6.3 في المئة من سكان العالم، ولكن بها 1.4 في المئة فقط من المياه العذبة المتجددة في العالم". وتابع قائلا: "بصفتنا مضيفين لأسبوع المياه في إكسبو، سنطلق نقاشًا حول كيفية قيام المجتمع باتباع نهج أكثر استدامة للحفاظ على إمدادات المياه إذا أردنا إدارة الطلب وضمان الوصول المتكافئ والعادل إلى المياه لكل مجتمع."

وتوفر "واي أوت" أنظمة مياه مبتكرة مع أقل ضرر بيئي، وتوزع مياه شرب آمنة ومتكاملة علميًا في العديد من الأسواق المحلية. وتعمل الشركة على تحدي ندرة المياه من خلال حلول تكنولوجيا مستدامة ميسورة التكلفة توفر الوصول إلى مياه الشرب النقية والآمنة من مصادر محلية بنسبة 100 في المائة للمدارس والشركات، والاستخدام المنزلي، والفنادق، والمطاعم. ومن خلال نظام رقمي بالكامل، يمكن للمستخدمين الوصول بشكل كامل إلى بيانات المياه الخاصة بهم من حيث النقاء ونسبة الاستهلاك. وعبر تطبيق التكنولوجيا النظيفة على المياه المتاحة، تتخذ الشركة خطوات ثابتة وثورية لخدمة البشرية عبر توفير أعلى جودة للمياه من أي مصدر كان.

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