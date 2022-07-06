الدوحة: استضافت وايل كورنيل للطب - قطر الدكتور صبحي العارف وهو أحد خرّيجيها من دفعة 2008 وخبير في طب القلب التدخلي وأستاذ مساعد في طب القلب ومدير التصوير المقطعي المحوسب للقلب في جامعة أركنساس الأميركية للعلوم الطبية. وقد تحدّث الدكتور العارف خلال محاضرة نظمها قسم التعليم الطبي في الكلية عن أبرز المنهجيات المتّبعة في إجراء التقييمات الطبية لمن يعانون ألماً في الصدر، مستعرضاً النموذج المتّبع في الوقت الراهن في تقييم ألم الصدر، وتقنية التقييم التشريحي غير الجراحي للمرضى الذين يعانون ألماً في الصدر، خصوصاً لمن يُشتبه بإصابتهم بمرض الشريان التاجي. وبالاستعانة بأمثلة واقعية، أوضح الدكتور العارف الاختلافات الرئيسة بين الاختبارات التشريحية والوظيفية لألم الصدر. فعموماً، يشمل الاختبار التشريحي تصويراً مقطعياً محوسباً بالاستعانة بمولّدات أشعة سينية دوّارة وحواسيب من أجل التقاط صور مقطعية للهياكل الداخلية للجسم، وفي هذه الحالة يتم تصوير القلب والأوعية الدموية. وفي المقابل، يوظّف الاختبار الوظيفي عدداً من الأساليب الأخرى، مثل تخطيط كهربية القلب أثناء ممارسة التمارين لتقييم استجابة القلب لتلك التمارين، واختبار الإجهاد النووي حيث تُستخدم كمية ضئيلة من المتعقّبات المشعة المعطاة عن طريق الوريد إلى جانب جهاز تصوير لتقييم تدفق الدم في القلب أثناء الراحة وأيضاً أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، وتخطيط صدى القلب مع الإجهاد، الذي يستخدم الموجات فوق الصوتية لتقييم وظائف القلب خلال تأدية التمارين البدنية. وأشار الدكتور العارف إلى أنه يمكن إجهاد القلب بالاستعانة بوسائل دوائية لأغراض تقييم وظائفه في حال تعذَّر على المريض أداء التمارين البدنية اللازمة لهذه الغاية لأي سبب كان. وقدّم الدكتور العارف تقييماً لمؤلَّفات علمية منشورة تدعم استخدام التقييمات التشريحية وتفضّلها على استخدام اختبار الإجهاد للكشف عن مرض الشريان التاجي الانسدادي. وفي هذا السياق، استشهد بدراسة نُشرت في الدورية الطبية New England Journal of Medicine في عام 2020 قامت بتحليل بيانات مستمدة من قرابة 400 ألف مريض قائلاً: "اختبار الإجهاد ليس دقيقاً حقاً في تحديد مرض الشريان التاجي الانسدادي. فقد وجد الباحثون أن 67% من المرضى الذين أُجريت لهم صور الأوعية التاجية بالجراحة وخضعوا لاختبار الإجهاد عند خط الأساس لم يكونوا مصابين بمرض الشريان التاجي الانسدادي. وهذا أمر محيّر لأن الغرض من إجراء اختبار الإجهاد هو معرفة من يعاني، ومن لا يعاني، مرضاً خطيراً ليخضع لاحقاً لتقييمات تستلزم الجراحة. لذا، فإن إحالة عدد أكبر مما يجب من المرضى ومعرفة أنهم لا يعانون مرضاً خطيراً يجعل من الواضح أن الإجراء المتبع دون المستوى الأمثل". وفي الختام، قال الدكتور العارف إنّ المؤلَّفات البحثية تشير إلى أن التصوير المقطعي المحوسب للأوعية التاجية يميّز بدقة بين مرض الشريان التاجي الانسدادي وغير الانسدادي وينبغي الأخذ به كمعيار فاصل يحدّد المرضى الذين لا بدّ من إحالتهم إلى تقييم الشريان التاجي بالجراحة. وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يفيد تقييم الشريان التاجي بالاستعانة بالتصوير المقطعي المحوسب للأوعية التاجية المرضى من حيث المحصلة العلاجية القصيرة الأجل والبعيدة الأمد وذلك من خلال تحديد العلاجات المناسبة لكل مريض على حدة وأيضاً الملائمة لمرض بعينه. وقد نالت هذه المحاضرة الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.

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