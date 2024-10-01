الدوحة: استقبلت وايل كورنيل للطب - قطر مؤخراً مديري برامج إقامة الأطباء في نخبة من المؤسسات الطبية والأكاديمية الأميركية وذلك في إطار "برنامج الأساتذة الزائرين"، الذي يُنظّم سنوياً منذ عام 2013 بهدف إرساء روابط تعاون وثيقة بين الكلية ونخبة من كليات الطب في الولايات المتحدة.

ويتعرّف الأساتذة الزائرون خلال زيارتهم على مرافق وايل كورنيل للطب - قطر المضاهية لمرافق أبرز كليات الطب وأعرقها في العالم، ويطّلعون على منهج الكلية المبتكر، ويلتقون عدداً من خرّيجها الذين يشغلون حالياً مناصب مرموقة. ويمثّل البرنامج فرصة مهمة للتعريف بمنظومة الرعاية الصحية المتقدمة في قطر والتي تشمل مرافق متطورة وأحدث التكنولوجيات الطبية بما يكفل توفير رعاية طبية استثنائية في مختلف التخصصات الطبية.

وقد انعقد "برنامج الأساتذة الزائرين" هذا العام على مدى أربعة أيام بمشاركة نخبة من المؤسسات الطبية الأميركية شملت: مستشفى نيويورك-بريسبيتريان/مركز وايل كورنيل الطبي، كلية طب جامعة تافتس، كليفلاند كلينك، منظومة ميموريال للرعاية الصحية، جامعة توماس جيفرسون، مستشفى ومركز لاهي الطبي، مستشفى سينسيناتي للأطفال/جامعة سينسيناتي، كلية طب جامعة إيموري، وجامعة ألاباما.

وتضمن البرنامج عروضاً حول التدريبات الإكلينيكية في طب الأعصاب، الطب النفسي، طب الباطنة، طب الطوارئ، الرعاية الطبية في العيادات الخارجية، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال. وتناول الأساتذة الزائرون أيضاً مواضيع أساسية في التعليم الطبي والتطوير المهني شملت المنهج القائم على المحاكاة في التدريب الجراحي، والتعليم القائم على الكفاءة لطلاب الطب، والقيادة في مجال الرعاية الصحية. كما قاموا بإسداء المشورة العملية لطلاب الطب الذين هم في طور الانتقال إلى برامج إقامة الأطباء وتطرقوا لاستراتيجيات تدريب ودعم الطبيبات الجرّاحات.

وتحدّثت الدكتورة الريم النابتي، وهي خرّيجة وايل كورنيل للطب - قطر (دفعة 2016) وتشغل حالياً منصب الأستاذ المساعد لطب الأمراض الجلدية في وايل كورنيل للطب - نيويورك، عن رحلتها في دراسة الطب والتخصّص الطبي العالي وانضمامها إلى هيئة التدريس في الكلية الأم.

بالإضافة إلى ذلك، جال الأساتذة الزائرون على عدد من أبرز مؤسسات الرعاية الصحية في قطر، منها مستشفى حمد العام ومركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية التابع لمؤسسة حمد الطبية ومركز الخليج الغربي الصحي - مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب. وقاموا أيضاً بزيارة إلى مقرّ مؤسسة قطر حيث استمعوا إلى عرض عن المدينة التعليمية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة ثريا عريسي نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: "سعدنا باستضافة مديري برامج إقامة الأطباء في نخبة من أبرز المؤسسات الطبية في العالم، حيث أتيح لطلاب الطب في وايل كورنيل للطب - قطر فرصة التحدث إليهم والإصغاء إلى مشورتهم في خضم استعدادهم للالتحاق ببرامج إقامة الأطباء".

وقال الدكتور أمين ركاب العميد المساعد للتعلّم الإكلينيكي والأستاذ المساعد في الطب الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب - قطر: "يتيح برنامج الأساتذة الزائرين لطلابنا اكتساب معرفة قيّمة ومتعمقة عن المسارات المهنية الممكنة واختيار برامج إقامة الأطباء التي تتوافق بالشكل الأمثل مع مهاراتهم واهتماماتهم وطموحاتهم".

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نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.