الدوحة: تستضيف وايل كورنيل للطب - قطر في 29 و30 نوفمبر المقبل المؤتمر السنوي الذي يدير أعماله حصراً خرّيجو الكلية. وسيتناول المؤتمر بنسخته الثانية أحدث المستجدات وأفضل الممارسات الإكلينيكية في الرعاية الأولية أمام حضور من أطباء الأسرة والأطباء الممارسين العامين وأطباء الرعاية الأولية.

ويمثّل المؤتمر جزءاً من الجهد الدؤوب الذي تبذله وايل كورنيل للطب - قطر حرصاً منها على أن يقدّم خرّيجوها إسهاماً مهماً وقيّماً بالنهوض بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في قطر. ويتيح مؤتمر هذا العام للحضور فرصة المشاركة في مناقشات تفاعلية يقودها متخصصون على أساس الحالات الطبية، وتسلّط هذه المناقشات الضوء على أحدث الأدلة وأفضل الممارسات الإكلينيكية لإدارة الحالات الأكثر شيوعاً بين البالغين الذين تستقبلهم مراكز الرعاية الأولية. كذلك ستنعقد جلسة نقاشية عن انقطاع الطمث، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية ومناقشات جماعية.

وسيدير أعمال المؤتمر خرّيجون من وايل كورنيل للطب - قطر هم الدكتورة ماه رخ رضوي‎ (دفعة 2011) الأستاذ المساعد في الطب في الكلية، الدكتورة ريشما بولاه (دفعة 2011) الأستاذ المساعد لطب الأطفال في الكلية واستشاري طب كُلى الأطفال في سدرة للطب، والدكتور طارق شقير (دفعة 2015) الأستاذ المساعد للطب في الكلية والاستشاري في المركز الوطني لعلاج السمنة في مؤسسة حمد الطبية. ويتولّى مهمة التنسيق للمؤتمر قسم التعليم الطبي المستمر في الكلية.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

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