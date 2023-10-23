الدوحة : تستضيف وايل كورنيل للطب - قطر على مدار يومين المؤتمر الأول الذي ينظّمه خريجو الكلية بعنوان "أحدث مستجدات الرعاية الأولية: مناقشات يقودها المتخصصون على أساس الحالات الطبية تبرز أحدث الأدلة وأفضل الممارسات الإكلينيكية"، وذلك يومي 3 و4 نوفمبر المقبل في فندق فور سيزونز الدوحة. ويتولى مهمة التنسيق للمؤتمر قسم التعليم الطبي المستمر في الكلية. يهدف المؤتمر إلى تقديم مراجعة استعراضية شاملة لأحدث التطورات والمبادئ التوجيهية للممارسات الطبية المتعلقة بحالات البالغين التي تستقبلها عيادات الرعاية الأولية. وسيدير أعماله كل من الدكتورة ماه رخ رضوي الأستاذ المساعد للطب في وايل كورنيل للطب - قطر والاستشاري في وحدة العناية الطبية المركزة للباطنية في مؤسسة حمد الطبية (دفعة تخرّج 2011)، والدكتورة ريشما بولاه الأستاذ المساعد لطب الأطفال في وايل كورنيل للطب - قطر واستشاري طب كُلى الأطفال في سدرة للطب (دفعة تخرّج 2011)، والدكتور طارق شقير الأستاذ المساعد للطب في وايل كورنيل للطب - قطر والاستشاري في المركز الوطني لعلاج السمنة في مؤسسة حمد الطبية (دفعة تخرّج 2015).

يستهدف المؤتمر أطباء الأسرة وأطباء الصحة العامة وأطباء الرعاية الأولية، ويلبي احتياجاتهم المهنية في سياق الرعاية الصحية في قطر. ويشمل المؤتمر حوارات عن حالات مرضيّة يقودها متخصصون، ومناقشات متعمقة، ولقاءات تفاعلية يقودها متخصصون محليون ودوليون من تخصصات طبية مختلفة. ومن خلال طرح مجموعة واسعة من وجهات النظر المتعددة الجنسيات، سيستفيد الحاضرون من فهم شامل لحالات البالغين المرضيّة وأساليب إدارتها. للتسجيل في المؤتمر، يُرجى الضغط على الرابط التالي: https://wcmq.cloud-cme.com/course/courseoverview?P=5&EID=3417

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.



