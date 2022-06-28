فيينا : أُقيم مؤتمر ومعرض الاتصالات الحرجة "سي سي دبليو" في 21 يونيو 2022 في فيينا، النمسا. ويُنظم الحدث منذ أكثر من عشرين عاماً في جميع أنحاء العالم، ويقدم أحدث خدمات التكنولوجيا للمستخدمين من القطاعين العام والخاص، فيساهم في توفير وصول استثنائي إلى المحتوى الموثوق وفرص التواصل غير المسبوقة.

وبصفتها الراعي الذهبي للحدث، قدمت "هيتيرا" حلولاً ومنتجات الاتصالات ذات التقارب الأصلي الرائدة في القطاع لمستخدمي الاتصالات ذات المهام الحرجة، بالإضافة إلى تقديم رؤاها وأفكارها حول العصر الجديد للاتصالات السلسة.

الاتصالات ذات التقارب الأصلي: العصر الجديد للاتصالات السلسة

تندمج شبكة الاتصالات ذات التقارب الأصلي من "هيتيرا"، المكوّنة من وحدات مختلفة، مع البنى التحتية للشبكة القائمة، وتُوحّد توحيد الشبكة الأساسية ومنصة الاتصالات وتوفّر واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة جاهزة للمستقبل لنشر الخدمة الجديدة.

وتتسم هذه الشبكة بالتنوع من حيث الوصول إلى الخدمة والبنية التحتية للشبكة. وُتعدّ الشبكة القديمة للراديو المحمول الخاص، وشبكة الاتصالات للجيل الرابع والخامس من خلال مشاركة الشبكة العامة أو إنشاء شبكة خاصة، والشبكة المخصصة للوصول إلى شبكة الاستجابة للحالات الطارئة، جميعها بدائل من شأنها تغطية مختلف العمليات الميدانية بطريقة غير متجانسة.

وبصفتها المزود العالمي الرائد لتقنيات الاتصالات المهنية، ترتقي "هيتيرا" بالتقارب إلى المستوى التالي. وسيقود إطار عمل التقارب الأصلي تطور الاتصالات ذات المهام الحرجة إلى مستقبل أوسع.

ابتكارات المنتجات تخدم مختلف القطاعات

يوفر "بي إن سي 560" خدمة الضغط والتحدث الخاصة بالمهام الحرجة ("إم سي بي تي تي") عبر شبكة الجيل الخامس/التطور طويل الأمد مع سرعة فائقة كمون منخفض، ما يدعم تواصل الفريق والتعاون بضغطة مفتاح بسيطة. ويستخدم آلية أمان متعددة الطبقات مدمجة في تصميم الأجهزة والبرامج لتوفير حماية شاملة وكافية للبيانات على الجهاز.

تلتقط الكاميرا "في إم 690 برو" القابلة للتثبيت على الجسم تسجيلات فيديو وصوت ذات أهمية حرجة كدليل عملي لحماية ضباط الشرطة والمواطنين في هذا المجال. وتتسم هذه الكاميرا بميزة تثبيت ذات محورين قابلة للتحرك في جميع الاتجاهات لالتقاط

صور ثابتة وواضحة أثناء الحركة والقدرة على الرؤية الليلية في أجواء الإضاءة المنخفضة لإنتاج مقاطع فيديو ملونة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية.

تم تطوير الراديو الجوال الرقمي الجديد من السلسلة "إتش" من الصفر استناداً إلى منصة تقنية جديدة تماماً. وتوفر ميزاته الوظيفية المحدثة، وتجربة المستخدم، والمتانة وضوحاً صوتياً معززاً ومرتفعاً لاتصالات فعالة وموثوقة.

الحلول الصناعية تعزز أعمال مستخدمي الاتصالات ذات المهام الحرجة

عرضت "هيتيرا" حلولها للاتصالات الرائدة التي تشمل أنظمة القيادة والتحكم وعمليات النشر السريع.

وبفضل خبرة عميقة في قطاعات السلامة العامة والمنشآت الصناعية العامة، توفر "هيتيرا" مجموعة كاملة من المنتجات التي تشمل منتجات وحلول في مجالات القيادة والتحكم، ما يساعد المستخدمين في مجالات السلامة العامة والإنقاذ في حالات الطوارئ والطاقة وحركة المرور على تحسين الوعي الظرفي وتنفيذ استجابة أسرع وأكثر دقة.

ويُنشئ حل النشر السريع من "هيتيرا" رابطاً غير مرئي وآمن ولاسلكي عند الطلب باستخدام راديو محمول خاص وتقنية التطور طويل الأمد لتمكين المستجيبين الأوائل من التواصل مع مركز القيادة في الموقع في البيئات المعقدة. ويستهدف النشر المرن للشبكة القطاعات التي تستخدم خدمات الطوارئ بما في ذلك النقل والأمن والطاقة والمرافق والبناء والمؤسسات الحكومية المحلية.

للمزيد من المعلومات حول "هيتيرا" في مؤتمر ومعرض الاتصالات الحرجة "سي سي دبليو"، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: exhibition.html-2022-center/event/ccw-https://www.hytera.com/en/media

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