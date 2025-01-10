دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبالتعاون مع "تي يو في راينلاند أكاديمي" الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي "الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة". ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة الاستدامة في مجالات متعددة. واستقطب البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 80 طلب مشاركة من 30 جهة، وجرى تخريج 41 منتسباً.

ويعزز البرنامج مساهمة مركز الاستدامة والابتكار في صقل الخبرات والمهارات وتأهيل المختصين ليكونوا الجيل القادم من قادة وخبراء الاستدامة، وإشراك الجميع في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز تنافسية الأعمال في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

ويعمل البرنامج على تأهيل المشاركين وتمكينهم لتحسين أدائهم في مجال الاستدامة وتحقيق الاستراتيجيات والأهداف المرجوة، من خلال التركيز على عدة جوانب تشمل إدارة سلاسل التوريد بفاعلية، دورة الحياة والبصمة الكربونية، استراتيجية الاستدامة وترسيخها في المؤسسة، أهمية وقيمة وفرص إعداد تقارير الاستدامة، وأساسيات إعداد تقارير الاستدامة. وسيحصل المشاركون بعد استكمال التدريب والامتحان على شهادات مهنية.

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