تقديراً لدورهم كشركاء في النجاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقديراً لجهودهم ودورهم كشركاء في النجاح، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حفلاً لتكريم شركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة في فندق أرماني بدبي.

خلال الحفل، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، كلاً من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة هشام عبدالله القاسم، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة الدكتور حمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وسعادة خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة، وعصام كلداري، عضو مجلس إدارة "نخيل"، ورعد السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "أكوا باور"، وسعادة المهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد الكتبي، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، وناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، وعدد كبير من ممثلي شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي من القطاعين الحكومي والخاص.

في كلمته خلال حفل التكريم، أشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم حفل التكريم سنوياً لتحتفي بشركائها الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم، وعرفاناً بدورهم كشركاء في نجاحات وإنجازات الهيئة التي أصبحت واحدة من المؤسسات العالمية المتميزة، تسهم في تعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأكد معالي الطاير أن دبي تتيح العديد من الفرص أمام المستثمرين في إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة وخطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية، أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار تعزز ريادة الأعمال وتستقطب الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة.

وأضاف معاليه: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ضمن شراكات استراتيجية تدعم رؤيتنا المشتركة في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وتعزز مكانة دبي وتنافسيتها على المستوى العالمي. وتعد سعادة المعنيين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، وقد بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 92% في عام 2022. يكتسب لقاؤنا اليوم أهمية خاصة ونحن في "عام الاستدامة" الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، حيث تتكامل جهودنا لترسيخ المكانة العالمية للدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الاستدامة. ولدينا في الهيئة شراكات مهمة مع القطاعين الحكومي والخاص تدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم."

وتابع معالي الطاير: "نتعاون مع القطاع الخاص في مشاريع كبرى، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة. وهذا الأسبوع شهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 5.51 مليار درهم بنظام المنتج المستقل للطاقة، الذي أسهم في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية عالمية المستوى، إضافة إلى وضع معايير عالمية جديدة لأقل أسعار للطاقة الشمسية عالمياً. وفي شهر فبراير 2023، دشّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابعة لمجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وقد جرى تطوير المركز بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعدّ أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية."

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد إطار عمل متكامل يستند إلى أربع ركائز: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة، لضمان الارتقاء بآليات العمل وتعزيز جودة الخدمات وزيادة الكفاءة والإنتاجية. وأسهم اعتماد الهيئة للتحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في تعزيز استثماراتها والنجاح التاريخي لإدراج أسهم الشركة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 85 مليار دولار أمريكي وفاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وبدعم شركائها، حققت الهيئة نتائج عالمية أصبحت معياراً على المستويات التشغيلية والمالية، تتخطى نتائجها نتائج المؤسسات الخدماتية الأوروبية والأمريكية، ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 4.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، كما حققت الهيئة رقماً عالمياً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت متوسط 1.19 دقيقة انقطاع فقط لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

واختتم معالي الطاير كلمته مخاطباً شركاء الهيئة: "أتقدم بالشكر والتقدير لكم جميعاً لجهودكم المخلصة ودعمكم المستمر والتزامكم بالتميز لتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام، وسنظل في هيئة كهرباء ومياه دبي ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات، ومواكبة التطورات ودفع مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات للمستقبل. وأود التأكيد على أننا نرحب دائمًا بملاحظاتكم ومقترحاتكم لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية والوصول إلى مستويات جديدة من النجاح والتميز والإنجازات المشتركة."

من جهتهم، أشاد ممثلو المؤسسات والشركات التي تم تكريمها بحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تقدير جهود شركائها، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون مع الهيئة ومواصلة جهودهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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