دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المدراء المباشرين لموظفي أصحاب الهمم وأعضاء مبادرة "صديقي"، ممن أسهموا بفعالية في تعزيز سعادة موظفي الهيئة أصحاب الهمم، وترسيخ ريادة الهيئة في دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع، وتحقيقها للعام الرابع على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمجهم وتمكينهم.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير خلال حفل التكريم الذي نظمته الهيئة في مجمعها للتطوير المهني والأكاديمي، على جهود جميع المعنيين لدعم بيئة العمل المؤهلة والدامجة والمرنة في الهيئة، واستجابتهم الواسعة مع المبادرات والبرامج والخدمات المبتكرة التي تطلقها الهيئة وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتعزيز سعادة الموظفين أصحاب الهمم وإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، وتسهيل انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وقال معالي الطاير: "بالتواؤم مع الاستراتيجيات المحلية وأفضل الممارسات العالمية وبناءً على النموذج المستند إلى الحقوق، انطلقت رحلة الهيئة في دمج وتمكين أصحاب الهمم منذ العام 2015، حيث التزمت الهيئة بتضمين دمج وتمكين أصحاب الهمم في المنظومة المؤسسية من خلال سياساتها وخدماتها. ونحرص على تنفيذ أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل، بما يضمن حماية حقوقهم في العمل والمجتمع ومنحهم الفرص العادلة في كافة مراحل عملية التوظيف والعمل على حد سواء مع الآخرين، وتأهيلهم للعيش باستقلالية، وتعزيز جودة حياتهم، بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار وترسيخ مكانة الهيئة العالمية على كافة الأصعدة. وقد توجت جهودنا بفوز هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم" ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024."

واشتمل حفل التكريم على عدة فعاليات، منها استراحة فنجان قهوة مع الإدارة العليا في الهيئة، إلى جانب جلسة توعوية حول قواعد ولوائح الموارد البشرية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.

وتدعم الهيئة موظفيها أصحاب الهمم في بيئة العمل من خلال مبادرات مثل "صديقي" التي تخصص زميلين مدرَّبين ومؤهلَين لكل موظف من أصحاب الهمم، يعملون على دعم زملائهم أصحاب الهمم في بيئة العمل وفي أوقات الطوارئ؛ مكتب "أبشر" لتوفير الدعم الإداري اللازم لموظفي الهيئة أصحاب الهمم على مدار رحلة التوظيف الدامجة، ابتداءً من الاستقطاب وحتى التقاعد؛ "مستشار أصحاب الهمم القانوني" لتوفير استشارات قانونية خاصة للموظفين أصحاب الهمم؛ برنامج "استشاراتي" لمساعدة موظفي الهيئة عن طريق تقديم الاستشارات، وتوفير طرق فعالة لحل المشكلات التي قد تواجههم. ووصل عدد المدراء المباشرين للموظفين أصحاب الهمم وأعضاء مبادرة "صديقي" ممن حضروا الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة منذ عام 2016 وحتى نهاية العام 2023 إلى ما يزيد عن 285 مديراً و 441 موظفاً على التوالي. وركزت الدورات على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم ولغة الإشارة الإماراتية والتوجيه الوظيفي لأصحاب الهمم والتعامل مع أصحاب الهمم في حالات الطوارئ.

وحققت الهيئة خلال العام 2023 وللعام الرابع على التوالي جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم. ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100%، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 97.21%. وحصل جميع موظفي الهيئة أصحاب الهمم على كافة احتياجاتهم التدريبية، وتم تلبية 100% من التسهيلات المترتبة على احتياجاتهم الفعلية في بيئة العمل.

#بياناتحكومية

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