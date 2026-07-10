دبي، الإمارات العربية المتحدة: تأكيداً لمكانتها العالمية الرائدة في مجالات الحوكمة المؤسسية والاستدامة، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين عالميتين مرموقتين من مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" في المملكة المتحدة، وهما: جائزة أفضل إطار للحوكمة المؤسسية لعام 2026، وجائزة التميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة لعام 2026.

تسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزتين في "الشراع"، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، وذلك بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور علي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة، وفريق عمل إدارة الحوكمة والمطابقه المؤسسية في الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: "في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعتمد منظومة متكاملة تغطي مختلف الأنشطة والعمليات، بما يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية ويحفّز الإبداع والابتكار. وقد أسهمت ممارسات الحوكمة الفعالة في تحقيق الهيئة لنتائج تنافسية على المستوى العالمي، حتى أصبحت نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات الخدماتية حول العالم. ويعكس حصولنا على هاتين الجائزتين التزامنا بالتميّز في الحوكمة والريادة في الاستدامة والابتكار المتواصل، انطلاقاً من إيماننا بأن الحوكمة الرشيدة والممارسات المؤسسية المستدامة تشكلان ركيزتين أساسيتين للنجاح طويل الأمد، وتعزيز ثقة المعنيين، وتحقيق قيمة مستدامة. ومع مواصلة استكشاف فرص النمو في المنطقة وخارجها، تمثل أطر الحوكمة والاستدامة المتينة عاملاً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ تنافسيتنا العالمية وتمكيننا من تحقيق قيمة مستدامة لجميع المعنيين."

وأوضح معاليه أن نموذج الحوكمة في الهيئة يستند إلى أربع ركائز رئيسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة، مؤكداً أن هذه الركائز تشكل أساساً لثقافة مؤسسية مستدامة تدعم النمو والابتكار والتميّز، وتسهم في ترسيخ ثقة المعنيين.

وقال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تلتزم الهيئة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ضمن إطار مؤسسي متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها، مسترشدة بأدلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية ، إلى جانب إرشادات البنك الدولي وغيرها من المرجعيات الدولية. ويعكس هذا الإنجاز النهج المؤسسي الشامل الذي تتبناه الهيئة لتعزيز الاستدامة والابتكار والمسؤولية المؤسسية في مختلف عملياتها."

وقال الدكتور علي المويجعي، نائب الرئيس - الحوكمة والمطابقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تعكس الجائزتان فاعلية منظومة الحوكمة المتكاملة في الهيئة، والتي تنسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. ومن خلال ترسيخ ثقافة التحسين المستمر والشفافية والقيادة المسؤولة، نجحت الهيئة في دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة ضمن التخطيط الاستراتيجي والعمليات التشغيلية اليومية، بما يدعم تحقيق أهدافها المؤسسية ويعزز قيمتها المستدامة."

"تعكس الجائزتان نضج منظومة الحوكمة في الهيئة، وجهودنا المتواصلة لتعزيز الحوكمة والمطابقة، والالتزام بالممارسات الأخلاقية في مختلف العمليات. كما تعد منظومة الحوكمة في الهيئة ممكناً استراتيجياً يدعم اتخاذ القرار، ويعزز المساءلة والأداء والنمو المستدام."

يأتي هذا التتويج ليشكّل محطة جديدة في مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي نحو تعزيز التميز في الحوكمة والريادة في الاستدامة، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً، وشريك موثوق للمستثمرين، والمعنيين، والمجتمعات التي تخدمها.

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