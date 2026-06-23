دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة "اليوم العالمي للمهندسات" 2026، نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية خاصة في مبنى الشراع، التحفة المعمارية المستدامة والمقر الرئيسي الجديد للهيئة. وأقامت اللجنة مجموعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية والمسابقات والأنشطة المتنوعة، بمشاركة أكثر من 60 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على مهندسات الهيئة، مشيداً بقدرتهن العالية على تحويل مختلف أنواع التحديات إلى قصص نجاح ملهمة وطموحة. وأشار معالي الطاير إلى أن دعم الهيئة المتواصل للموظفات المهندسات أثمر عن تعزيز دورهن في كافة المجالات والقطاعات المستقبلية، ودعم مساهمتهن في تحقيق إنجازات الهيئة ومشاريعها الرائدة عالمياً ومنها مبنى الشراع، أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة على مستوى العالم. وأكد معاليه أن النموذج النوعي الذي أرسته دبي في ترسيخ مساهمة المرأة في بناء مستقبل الوطن يعكس نجاح الإمارة في بناء الإنسان، والتقدم الكبير الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في أن تكون مركزاً عالمياً للفرص والنمو والتنمية المستدامة.

وتضمنت فعالية "اليوم العالمي للمهندسات" جلسة حوارية ملهمة، سلطت خلالها المهندسة نورة الحمّادي، نائب مدير، قطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، الضوء على مساهمات مهندسات الهيئة في إنجاز مبنى الشراع. وشهدت الفعالية أيضاً مسابقات تنافسية وثقافية حول مبنى الشراع وأبرز أرقامه القياسية العالمية، بالإضافة إلى مسابقات تفاعلية وجلسات عصف ذهني بعنوان "بناة المدينة" بهدف تعزيز المهارات الهندسية لدى الموظفات وتوطيد أواصر روح الفريق الواحد، وتبادل الأفكار والتجارب العملية لتطوير بيئة العمل الهندسي. إضافة إلى ذلك، شاركت نخبة من المهندسات في الدورة السادسة من مسابقة "#يومكِ... كمهندسة" التي أطلقتها اللجنة النسائية لإبراز قصص نجاح المهندسات وتجاربهن المهنية النوعية.

تصريحات

قالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي: "لم تعد المهندسات شريكات في تنفيذ المشاريع فحسب، بل أيضاً في رسم ملامح المستقبل. وتسهم الكفاءات النسائية في الهيئة في قيادة مشاريع ومبادرات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. ونؤمن بأن تمكين المهندسات والاستثمار في تطوير قدراتهن المعرفية والقيادية يمثلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة."

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس - مركز الاستدامة والابتكار: "توفر الهيئة للموظفات الفرص وأحدث التقنيات والبيئة المحفزة على الابتكار، وتساعدهن على إحداث تأثير وطني وعالمي مستدام، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسع آفاق نموهن وتطورهن المهني والشخصي والاقتصادي، ليبقين نبراساً ملهماً وشريكاً مؤثراً في ضمان استدامة المكتسبات وتعزيزها."

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "تطلق اللجنة النسائية البرامج والمبادرات التي تواكب التوجهات التنموية للهيئة، وتراعي احتياجات وأدوار الموظفات، وتسهم في تمكينهن في مختلف ميادين العطاء، بوصفهن ركيزة لدفع عجلة الريادة والاستدامة، ودعامة للاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي."

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة: "تعمل الهيئة على إدماج الموظفات في القطاعات المستقبلية، وتعزيز مهاراتهن الفنية والتخصصية والوظيفية، وإعداد قيادات نسائية قادرة على استشراف المستقبل، والعبور بثقة نحو مستقبل أكثر تنافسية واستدامة ومرونة."

بدورها، قالت المهندسة هند المطيري، مدير أول - المنتج المستقل للطاقة وتخطيط الإنتاج: "تحرص الهيئة على تمكين المرأة لتحفيزها على الابتكار والريادة والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات الراهنة، وصياغة مستقبل أكثر مرونة واستدامة."

من ناحيتها، قالت المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير - الاستدامة المؤسسية، عضوة اللجنة النسائية في الهيئة: "توفر الهيئة منصات ملهمة لتبادل واكتساب الخبرات، وبرامج متقدمة تبني قدرات الموظفات وتشجعهن على التعلم المستمر وتعزيز جودة حياتهن والارتقاء بأدائهن وإنجازاتهن وإنتاجيتهن."

وقالت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول - العمليات الموقعيّة: "تتيح الهيئة للموظفات فرص التدرج الوظيفي ضمن مسارات واضحة، وتوفر الشهادات المهنية والتخصصية التي من شأنها ترسيخ تنافسيتهن المحلية والعالمية على كافة الأصعدة."

وقالت المهندسة نورة الحمّادي، نائب مدير، قطاع المياه والهندسة المدنية: "تتيح الهيئة للموظفات ترسيخ مشاركتهن المؤثرة في مجالات تخصصية متقدمة، مثل المياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، والمباني الخضراء والمدن الذكية، والشبكة الذكية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والفضاء وغيرها."

-انتهى-

#بياناتحكومية