دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في النسخة الثالثة والعشرين من "رؤية" معرض الإمارات للوظائف 2024 الذي يعتبر منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي. ويقام المعرض هذا العام تحت شعار "الشباب يستطيع" في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر.

وتفرد منصة الهيئة المشاركة في المعرض رقم Z4-5 مساحة خاصة لمركز التقييم والتطوير التابع للهيئة الذي يؤدي دوراً جوهرياً في دعم عمليات الموارد البشرية في الهيئة. ويضم المركز مجموعة من الاختصاصيين في علم النفس المهني وكادر إماراتي مؤهل ومعتمد دولياً. ويستعرض المركز عبر منصة الهيئة معلومات شاملة حول آلية التقييم الدقيقة والمنطقية المطبقة في الهيئة لاختيار واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الإماراتية وفق أعلى معايير المساواة والشفافية، وكيفية إجراء التقييمات واختبارات المهارات التي تضمن اختيار الأنسب لشغل الوظائف المتاحة. وتبرز المنصة أيضاً باقة من المبادرات والمشاريع البحثية التي ابتكرها طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستفادة من البيئة التعليمية والتدريبية المحفزة في الأكاديمية، والتي تشجع على الابتكار والتطوير ونمو المعارف وصقل المهارات الأكاديمية والمهنية للطلاب ومواكبة متطلبات وتوجهات سوق العمل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم بتحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير أفضل الفرص لشبابنا، وترسيخ استقرارنا المجتمعي والأسري على المدى الطويل ودعم اقتصاد المعرفة. وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، لا ندخر جهداً لتلبية طموحات دبي المستقبلية وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية. وتأتي مشاركتنا السنوية في معرض الإمارات للوظائف في إطار جهودنا المتواصلة لدعم مسيرة التوطين وجذب واستقطاب الشباب الإماراتي الواعد وتمكينه وتأهيله ومساعدته على تحقيق طموحاته المهنية، وذلك من خلال توفير فرص التطوير المهني والوظيفي، وتزويده بالمهارات المستقبلية اللازمة للتعامل مع سوق العمل ومتطلباته. ويعتبر المعرض منصة مهمة لاختيار الطاقات الشابة الماهرة التي من شأنها رفد كوادرنا البشرية التي تتمتع بأعلى درجات الكفاءة، وتعزيز مكانة الهيئة العالمية وبيئة العمل الإيجابية، ودعم سوق العمل المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جهته، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: "تعتبر الهيئة من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في دولة الإمارات التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة. ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3,680 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية."

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