دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة "اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك" التي أطلقتها في شهر يونيو واستمرت حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، بهدف رفع مستوى وعي المتعاملين من القطاع السكني حول سبل إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بكفاءة خلال فصل الصيف. وتضمنت الحملة نشر باقة من النصائح والإرشادات عبر قنوات الهيئة الخارجية ومواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام، من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة. كما اشتملت الحملة على محاضرات افتراضية لتعريف مجموعة من مؤسسات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص ومراكز أصحاب الهمم، على الخدمات والبرامج الرقمية التي توفرها الهيئة على تطبيقها الذكي لمساعدة المتعاملين على فهم نمط استهلاكهم واتخاذ قرارات ذكية للحد من الهدر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نلتزم بإشراك جميع شرائح المجتمع في مسيرة التنمية المستدامة من خلال توفير الأدوات والبرامج والمبادرات المبتكرة التي تمكّنهم من إدارة استهلاكهم بشكل رقمي، والمحافظة على الموارد الطبيعية. إلى جانب ذلك، وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نطلق وندعم الحملات التوعوية الهادفة إلى حث الجمهور على الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية البيئة وتحقيق الحياد الكربوني."

وخلال حملة "اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك"، دعت الهيئة الجمهور إلى التأكد من توفر معايير السلامة في منازلهم بشكل دائم، خاصة قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة. ولفتت الهيئة إلى ضرورة التأكد من تفعيل خاصية "خارج المنزل" المبتكرة من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتحديد فترة تفعيل الخدمة، بما يتيح لهم استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني.

كما حثت الهيئة المتعاملين على التأكد من عدم وجود أي تسريبات في توصيلات المياه الداخلية، للحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات. ولفتت الهيئة إلى ضرورة إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على الموارد، والاستفادة من مبادراتها وخدماتها الرقمية لرفع كفاءة استهلاك المياه والحد من الهدر.

وحصدت الحملة ثناء الجهات المستهدفة، والتي أشادت ببرامج الهيئة الرقمية والمبتكرة الهادفة إلى مساعدة متعاملي الهيئة على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وحملات الهيئة التوعوية التي تساعد أفراد المجتمع على خفض البصمة الكربونية.

وتتيح الهيئة من خلال لوحة بيانات "الحياة الذكية" للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ برنامج "نهجي المستدام" لمقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، والحصول على نصائح مصممة خصيصاً لكل مستهلك وخطة خاصة للحد من الإسراف؛ خاصية "خارج المنزل" لاستلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر؛ أداة "تقييم الاستهلاك" التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم؛ "متجر ديوا" الذي يشتمل على أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، علاوة على الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة التي تساعدهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية. إلى جانب ذلك، توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

ويمكن الاطلاع على نصائح وإرشادات عامة حول إدارة الاستهلاك عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني:

https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/consumer/sustainability/sustainability-and-conservation

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