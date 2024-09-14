دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة عشرة (الصيفية) من مخيم "مهندس المستقبل" التي نظمتها الهيئة بمشاركة 30 طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. واستضافت أكاديمية الهيئة في الحضيبة فعاليات "مهندس المستقبل" التي هدفت إلى توسيع معارف الطلاب حول مختلف المجالات العلمية بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن المعلومات، وبناء الهياكل الميكانيكية المركبة، وإنترنت الأشياء. وتضمنت الفعاليات ورش عمل وأنشطة توعوية وتربوية لتعزيز قدرات المشاركين العلمية والشخصية والفنية وتشجيعهم على إبراز مواهبهم، وصقل مهاراتهم في شتى الجوانب ومنها التطوير الذاتي والتفكير الإبداعي. إلى جانب ذلك، اشتمل المخيم على زيارة ترفيهية إلى "سكي دبي".

وتلتزم الهيئة باستثمار وقت الطلبة والشباب بصورة إيجابية وآمنة، والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. ويهدف المخيم إلى إعداد الطلبة لمستقبل مهني واعد، وتنمية روح البحث العلمي والإبداع والابتكار بين فئة الطلاب، وخلق التوجهات المستقبلية للشباب نحو التخصصات العلمية، بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم، والاستثمار في طاقاتهم ووقتهم وتطوير مهاراتهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة. ويراعي مخيم "مهندس المستقبل" احتياجات ومتطلبات الطلاب العمرية والعقلية، لضمان وصول المعارف والخبرات بالطريقة الأسهل والأنسب لهم، وتقريب العلوم والتكنولوجيا إلى النشء الجديد من خلال تجارب وتطبيقات عملية.

وأشادت الهيئة بجهود الطلاب والمشرفين والمدربين وحرصهم على تحقيق الاستفادة القصوى من ورش العمل والأنشطة التوعوية والزيارات الميدانية التي توفرها الهيئة. وأعرب أولياء أمور الطلاب المشاركين في المخيم عن تقديرهم لجهود الهيئة، لتحفيز أبنائهم على دراسة العلوم والتكنولوجيا وتنمية مهاراتهم وإطلاق مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

وأثنى أولياء أمور المشاركين في المخيم على اهتمام الهيئة بتوفير بيئة محفزة على الإبداع والتطوير، مُثمّنين جهود فريق العمل على تنظيم فعالية "مهندس المستقبل" الصيفية والشتوية سنوياً لإعداد الأجيال القادمة وتأهيلهم للمشاركة في إحداث تأثير إيجابي مستدام . وتقدّم إبراهيم هاشم، والد الطالبة رنا، بالشكر للهيئة على إتاحة الفرصة لابنته للمشاركة في هذا البرنامج المميز الذي ساهم في تطوير شغف المعرفة لديها، وساعدها على استكشاف قدراتها وتشجيعها على دراسة التخصصات العلمية والهندسية مستقبلاً. بدوره أشار متعب سالم والد الطالب عبدالله، إلى سعادته لمشاركة ابنه في هذه الدورة من البرنامج، مضيفاً بأن هذه التجربة الاستثنائية أسهمت في تنمية مهاراته وبناء مستقبل واعدٍ له.

يشار إلى أن مخيم "مهندس المستقبل" استقطب 464 طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة على مدار دوراته الـ15 السابقة، وبلغت نسبة سعادة الطلبة وسعادة أولياء أمورهم عن برنامج الدورة الخامسة عشرة 100%.

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