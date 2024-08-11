الإمارات العربية المتحدة - نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية، ممثلة بـ "مجلس شباب تدرا"، وبمشاركة وحضور ممثلين عن المجالس الشبابية في كل من هيئة تنمية المجتمع، بلدية دبي، دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، رأس الخيمة التعليمية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء متمثلة بفريق برنامج تصفير البيروقراطية، ملتقى "مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة" وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب وذلك في إطار دعم وتحقيق الرؤى التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتحقيق شعار عام الاستدامة 2024 " قول وفعل "، الذي تبنته حكومة الدولة.

وافتُتح الملتقى بكلمة ألقاها سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية، أشار فيها إلى الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للشباب، وحرصها على أن تكون أفكارهم ومبادراتهم هي جوهر المستقبل المستدام الذي تشهده دولة الإمارات ضمن رؤيتها الوطنية "نحن الإمارات 2031".

وقال سعادته: " إن الربط الذكي بين الرقمنة والاستدامة في شعار اليوم العالمي للشباب 2024. يذكرني بالمسار التاريخي لتجربة العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث كانت توجيهات قيادتنا الرشيدة على الدوام تشير على أن الشباب هم من يصنع الاستدامة، من خلال ما يمتلكونه من جرأة التغيير وشجاعة الخوض في كل ما هو جديد، ناهيك عن الانفتاح على المعارف والمقدرة على استشراف المستقبل".

وأضاف سعادته " نحن أول حكومة تلغي الحاجز بين المتعامل والموظف الحكومي، وفي العام 2001 كنا أول حكومة في المنطقة تطلق خدمة إلكترونية وهي الدرهم الإلكتروني (من وزارة المالية). وفي 2013 كنا الأوائل في تطبيق الحكومة الذكية (حكومة الهاتف النقال)، واليوم نحن في طليعة الحكومات التي تكافح البيروقراطية من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الذي يهدف إلى إلغاء ألفي إجراء حكومي خلال العام الحالي 2024.

القاسم المشترك بين هذه المحطات هو تجديد الشباب، من أجل الحفاظ على زخم التقدم والريادة. وفي كل تلك المحطات كان للشباب البصمة الأكثر تأثيراً. وما نحن فيه اليوم ليس إلا استمراراً لهذا النهج الذي وضعته قيادتنا الرشيدة سابقاً وحالياً؛ نهج الرشاقة والديناميكية والمراجعة الدائمة حرصاً على تجاوز البيروقراطية وتحقيق الريادة المستدامة".

وفي سياق الملتقى تحدث المهندس محمد أحمد بوشليبي رئيس مجلس الشباب، مدير خدمات أمن المعلومات بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن استراتيجية الهيئة وتمكين الشباب في المجال الرقمي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء مجتمع مستدام وذكي من خلال عدة مبادرات داخلية وخارجية، مثل مخيم تدرا الافتراضي الذي انطلق منذ ايام، ويركز المخيم هذا العام على مهارات وتقنيات الاستدامة وتطوير الألعاب الإلكترونية والبرمجة، وChatGPT.

كما تضمن الملتقى مناظره شبابية حول أبرز مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب وتهدف إلى صقل مهارات الشباب في الحوار، وتعزز قدرتهم على الإقناع، وتمكنهّم من التعرف على الأبحاث والدراسات التي من شأنها دعم آرائهم، وتمحورت المناظرة حول أهم التوجهات الحكومية في دولة الإمارات اليوم وهو برنامج تصفير البيروقراطية لتطوير الخدمات الحكومية.

نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات. وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

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