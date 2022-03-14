تهدف لدعم الأولويات الاجتماعية المتعلقة بكبار المواطنين

يقام الحدث يوم السبت الموافق 19 مارس في جزيرة الحديريات بأبوظبي

أبوظبي: في إطار جهودها لتعزيز الاندماج المجتمعي في أبوظبي، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" وبالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي عن اطلاق النسخة الثانية من سباق الجري "سابق للخير بأسلوبك"، والذي سيعقد يوم السبت الموافق 19 مارس 2022، في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

يهدف هذا السباق الى تعزيز الوعي حول الاولويات الاجتماعية في أبوظبي من خلال نشاط رياضي يشارك به أبناء المجتمع. وترجع عائدات السباق لدعم الاولويات المتعلقة بكبار المواطنين، باعتبارها إحدى الأولويات الاجتماعية الأساسية التي حددها استبيان جودة الحياة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وتدعو هيئة "معاَ" أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية في أبوظبي إلى المشاركة في هذه الفعالية الرياضية، التي ستضمن خلالها الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة بشأن كوفيد-19، كما وتحث مختلف المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة على تشجيع موظفيها على المشاركة، حيث سيكون بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال الرابط:

https://www.premieronline.com/event/maan_at_your_own_pace_5838

وتعليقاً على هذا الحدث، قال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نحن سعداء بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" في تنظيم هذا السباق الذي سيقام في جزيرة الحديريات باعتبارها الوجهة الأمثل لإقامة الأنشطة والفعاليات والمنافسات الرياضية في أبوظبي".

وأضاف سعادته: "سابق للخير بأسلوبك" يندرج ضمن توجهات مجلس أبوظبي الرياضي الداعمة لمختلف المبادرات والفعاليات المجتمعية، وتعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل بجعل الرياضة أسلوباً ونمطاً للحياة اليومية في أبوظبي وبما يدعم مؤشر جودة الحياة في الإمارة".

وتندرج فعالية "سابق للخير بأسلوبك" ضمن محور "صندوق الاستثمار الاجتماعي" لهيئة "معاً"، حيث تم تصميم السباق لتعزيز التماسك المجتمعي وتشجيع المشاركة في دعم القضايا الاجتماعية عبر الرياضة واتباع نمط حياة صحي.

ومن جانبه، قال خالد الرميثي، مدير إدارة الموارد، هيئة المساهمات المجتمعية "معاً": "نحن فخورون بتنظيم هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث نحرص على اعتماد مواضيع مختلفة سنوياً تعزز قدرتنا على دعم المبادرات والبرامج المبتكرة الهادفة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي."

وأضاف: "الجميع مدعوون للمشاركة، سواء أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية بصفة شخصية أو من خلال التنسيق مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة الراغبة في تعزيز أثر موظفيها الإيجابي والمستدام على مجتمع أبوظبي باعتبارهم جزء منه".

وقال: "حققنا في العام الماضي مساهمات سخية دعماً لإنقاذ حياة المرضى الذين كانوا بحاجة لنقل الأعضاء، وهذا العام نهدف لدعم الحلول المبتكرة التي تتعامل مع التحديات التي يواجهها كبار المواطنين في إمارة أبوظبي، لا سيما شعورهم بالعزلة، ومحدودية تفاعلهم الاجتماعي، ومحاولة إيجاد أدوار فعالة لهم في مرحلة التقاعد، بالإضافة إلى تمكينهم من التعامل مع تقنيات التواصل الرقمي."

وستقام فعالية الجري "سابق للخير بأسلوبك" ضمن أربع فئات وهي: فئة 1 كيلومتر، وفئة 3 كيلومترات، وفئة 5 كيلومترات، وفئة 10 كيلومترات، في حين سيتم تخصيص مسار خاص ملائم لمستخدمي الكراسي المتحركة من أصحاب الهمم وكبار المواطنين وبمسافة 1 كيلومتر، حيث يحق للمشاركين من كافة الفئات العمرية اختيار التحرك بالسرعة التي تناسبهم ضمن المسار الذي يمتد عبر عدد من المناطق الخلابة وينتهي بالقرب من المركز الرياضي 321 في جزيرة الحديريات.

والجدير بالذكر أن المواضيع التي يستهدفها السباق، يتم اختيارها بناء على مجموعة من الأولويات الاجتماعية التي حددتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حيث تناولت النسخة السابقة موضوع التبرع بالأعضاء والأنسجة، وشارك به أكثر من 500 شخص، في حين من المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكبر من قبل أفراد المجتمع.

يشار إلى أن سعر التذكرة الواحدة يبلغ 57.75 درهم لجميع الفئات ويمكن للراغبين بالتسجيل زيارة الرابط التالي: https://www.premieronline.com/event/maan_at_your_own_pace_5838

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- انتهى -

نبذة عن هيئة المساهمات المجتمعية – معاً:

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية -معاً في فبراير 2019، من قبل دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، وتعمل على صياغة تعزيز الابتكار الاجتماعي، وثقافة المشاركة والمساهمة المجتمعية لمعالجة التحديات وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تعمل "معاً" على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بهدف إيجاد حلول مبتكرة مستدامة للتحديات الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع متماسك نشط ومتعاون.

أطلقت الهيئة عدداً من البرامج الرائدة في إطار محاورها الاستراتيجية الخمسة والتي تشمل صندوق الاستثمار الاجتماعي وعقود الأثر الاجتماعي والحاضنة والمسرّع الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وإدارة التواصل والشراكات، لوضع حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول اجتماعي ينعكس بشكل إيجابي على حياة سكان إمارة أبوظبي.

توفر هيئة معاً الموارد والدعم اللازم للمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات الاجتماعية، وإنشاء قنوات لجمع المساهمات المالية وتخصيصها للمؤسسات الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع.

تندرج معاً ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج "غداً 21" الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية، تعزيزاً لمكانة أبوظبي وجهةً رائدة على المستوى العالمي للاستثمار والعيش والإقامة والعمل.

للمزيد من المعلومات عن هيئة "معاً"، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: maan.gov.ae. ، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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