جدة المملكة العربية السعودية – أعلنت هيئة الفنون البصرية عن أسماء الفائزين بجائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الثانية تحت شعار "حكايات نرويها"، ومن المقرر أن تُعرض الأعمال الفنية الفائزة في معرض "الحسا حسانا"، الذي يفتح أبوابه للجمهور مجاناً في حي جميل بجدة خلال الفترة من 11 فبراير إلى 2 مارس، حيث سيتم الاحتفال بالقصص البصرية التي تعرض مجموعة متنوعة من الروايات التي تم التقاطها من قبل عدسات المصورين المبدعين المحترفين، والهواة على حدٍ سواء.

وقامت لجنة التحكيم التي تضم خبراء في المجال الفني، وهم: غادة المهنا، وحسين الموسوي، وميك مور، ومحمد الفرج، وتانفي ميشرا، بدراسة الأعمال المتقدمة للمسابقة، إذ وقع اختيارهم على خمس مشاركات أثبتت قدرتها على تصوير الجمال، والتنوع، والمزايا الفريدة التي تتمتع بها المملكة، حيث نالت تلك المشاركات جوائز المسابقة التي تبلغ قيمتها النقدية لكل فنان فائز 20,000 ريال سعودي، إضافةً إلى 20,000 ريال سعودي ستقدم على شكل قسائم شرائية.

وبهذه المناسبة صرحت أنطونيا كارفر، مديرة مؤسسة فن جميل، قائلةً: "يسرنا التعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الفنون البصرية لاستضافة معرض المملكة للتصوير الفوتوغرافي في حي جميل، ونحن مسرورون لإتاحة الفرصة لنا لتسليط الضوء على هؤلاء المصورين والمبدعين والعمل معهم. ويعتبر حي جميل مركز الفن في مدينة جدة لذلك يأخذ على عاتقه رعاية مجتمع المبدعين فيها. كما تتحمل مؤسستنا منذ زمن طويل مسؤولية الارتقاء بمجتمع التصوير النشط في المملكة العربية السعودية، لذلك يسعدنا فتح أبواب معرضنا أمام العاملين في مجال التصوير والمصورين، وتوفير غرفة "تحميض صور" لهم في حي جميل هذا العام. نشكر اللجنة والمتعاونين معنا والمجتمع الأوسع على دعمهم المستمر وروح التعاون التي أبدوها".

وضمت قائمة الفائزين كلا من: عبد الله الشيخ، بعمله: "أنا من هالأرض" إذ صورت سلسلة "الشيخ" من قلب واحة الأحساء، قصة العشق بين المزارعين، وأشجار نخيل التمر البالغ عددها 2.5 مليون التي تشتهر بها الأحساء. وآمنة إبراهيم الحايك بعملها "المرأة القطيفية"، حيث تصوّر المشهد الحضري للقطيف، مع التركيز على الطقوس اليومية للنساء الشابات والمسنات، في حين أبدع الفائز نذير العسيف في عمله "إبراهيم الميلاد – الحياة بالألوان" مصوّراً الفنان البالغ من العمر 65 عاماً، ويعيش في مزرعة صغيرة بقلب مدينة القطيف قصة إبراهيم الميلاد. بينما الفائز محمد جريبي ففاز بعملٍ بعنوان: "السيمفونية السعودية" في الرياض، حيث قامت آلة الزمن وآلة الفن بتشكيل صوت الحرب الأسمى ولغته الأقوى، لتتّحدَ مع مرورِ السنين، وتصبح لغة حرب ولوحة ابتهاج، بينما جسد الفائز زهير الطريفي بسلسلة "العين، الجوهرية" في الأحساء أحد الينابيع الجوفية الذي كان يروي الأحساء قبل إغلاقه

وبدورها هنأت دينا أمين، الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية، الفائزين قائلةً: "يسرنا أن نقدم للجمهور مجموعة من القصص الرائعة التي التقطتها عدسات الفائزين في إطار جائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي. تروي هذه القصص البصرية حكاياتٍ عن الجوهر الثقافي للمملكة العربية السعودية باحترافيةٍ عالية، وتتناول كل سلسلة منها قصةً مميزة. تُظهر الأعمال الفنية الاستثنائية المشاركة في الجائزة أهمية هذه المبادرات التي توفر منصةً فريدةً لاكتشاف المواهب الجديدة وتنمية قطاع الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية".

ويتضمن معرض "الحسا حسانا" إلى جانب عرض الأعمال الفنية الفائزة؛ سلسلةً من الأنشطة الثريّة، والتي تتنوع ما بين الجلسات الحوارية المتعمقة، وورش العمل المُثرية، والتي تدور حول الأعمال المتنوعة والمبدعة والمعروضة، ولمزيد من التفاصيل حول المعرض، وبرنامج فعالياته يمكن زيارة الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/tkpa/exhibition/

وتُعد جائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي من أهم المبادرات التي توفّر منصةً فريدةً؛ لاكتشاف المواهب الجديدة، وتنمية قطاع الفنون البصرية في المملكة، وذلك ضمن مساعي هيئة الفنون البصرية إلى إثراء القطاع بأعمالٍ فنيةٍ مميّزة تعكس ثراء الثقافة السعودية، وما تختزله المملكة من مناطق متنوعةً في تضاريسها، ونابضةً بالجمال

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لمحة عن هيئة الفنون البصرية:

هيئة الفنون البصرية هي واحدة من الهيئات القطاعية الإحدى عشرة التابعة لوزارة الثقافة. تأسست عام 2020، وهي مسؤولة عن تطوير قطاع الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية، وتعمل على رعاية المواهب الفنية للهواة والممارسين والمهنيين في المملكة، ودعم عملية إنتاج وعرض الأعمال الفنية السعودية بكافة أشكالها محلياً ودولياً.

لمزيد من المعلومات عن هيئة الفنون البصرية، يرجى زيارة موقع www.visualarts.moc.gov.sa/ar وصفحة الهيئة على تويتر @MOCVisualArts

لمحة عن وزارة الثقافة:

تتمتع المملكة العربية السعودية بتاريخ فني وثقافي عريق. وتعمل وزارة الثقافة على تطوير الاقتصاد الثقافي في المملكة وإثراء الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار. ومن خلال إشرافها على إحدى عشرة هيئة قطاعية، تقود الوزارة تحولاً ثقافياً يرمي إلى تأمين التربة الخصبة لازدهار الإبداع والنهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع الثقافة وإطلاق العنان لأشكال التعبير الجديدة والملهمة.

يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات عن وزارة الثقافة على وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر @MOCSaudi (بالعربية)؛ @MOCSaudi_En (بالإنجليزية) | إنستغرام@mocsaudi

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خليل داغر

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