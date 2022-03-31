وقع مجلس دبي الرياضي وهيئة الصحة بدبي اتفاقية شراكة أصبحت بموجبها هيئة الصحة بدبي راعيا رئيسيا للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية التي يتم تنظيمها سنويا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي وتقام خلال منافساتها خلال الفترة 2-18 أبريل المقبل في مجمّع ند الشبا الرياضي تحت شعار " "قدرات لا حدود لها".

ووقع الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي سعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي وسعادة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، حيث ستقدم الهيئة الدعم الطبي للدورة التي تعد الحدث الرياضي والمجتمعي الأهم خلال شهر رمضان وتتضمن 8 بطولات رياضية فردية وجماعية مختلفة.

و عبّر سعادة عوض صغير الكتبي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية للدورة التي يعتز الجميع بها، وقال "دورة ند الشبا الرياضية هي الحدث الرياضي الأهم خلال شهر رمضان المبارك ويسرنا أن نجدد التعاون مع مجلس دبي الرياضي وأن نكون راعيا رئيسيا لها ونساهم في انجاحها وتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية سيما وأنها تقام تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وتتشرف بحضور سموه للمنافسات ودعمه للمشاركين، ونحن نعمل مع مجلس دبي الرياضي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمشاركين في الدورة في مختلف الرياضات لتكون مساهمة منا في إنجاح هذا الحدث الرياضي الأهم وتحقيق أهدافه".

فيما أكد سعادة سعيد حارب أن دورة ند الشبا الرياضية هي الحدث السنوي الذي ينتظره الجميع سواء للتنافس وتقديم أجمل المستويات من اللاعبين أو للاستمتاع بالمنافسات القوية وتشجيع المشاركين من قبل الجمهور في هذا الحدث الذي أطلقه ويرعاه ويحضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وينظمه مجلس دبي الرياضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس الذي يولي الحدث أهمية كبيرة.

وقال " تعاون هيئة الصحة بدبي مع مجلس دبي الرياضي تأتي في إطار تكامل العمل بين المؤسسات الوطنية لخدمة الوطن وإسعاد أفراد المجتمع وتعزيز مفاهيم أسلوب الحياة السليمة وقيم التعاون والتلاقي بين أفراد المجتمع من جميع الجنسيات".

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