الشارقة، الامارات: أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، أحد برامجها التعليمية الرائدة المخصصة لليافعين، وذلك خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 9 يوليو 2026، على أن تُعقد فعاليات البرنامج خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2026، ويُختتم في 20 يوليو 2026.

ويستهدف البرنامج اليافعين من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً من الناطقين باللغة العربية، ويُقام في كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار، بما يعكس تنوع التجارب المعرفية التي تقدمها متاحف الهيئة في مجالات الحضارة والتاريخ والعلوم البحرية، ويمنح المشاركين فرصة الاستفادة من بيئات متحفية متعددة تثري تجربتهم التعليمية والتدريبية، ضمن برنامج يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في بيئة تفاعلية محفزة تعتمد على التعلم بالمقتنيات.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التدريبية والأنشطة التطبيقية التي تتيح للمشاركين التعرف إلى مفهوم المتحف ودوره، والمصطلحات المتحفية الأساسية، ومهارات الإرشاد والتخطيط للجولات المتحفية، وآليات التعامل مع المواقف المختلفة أثناء تنفيذها، بالإضافة إلى التعرف إلى أساليب التعليم بالمقتنيات وكيفية توظيفها في إثراء التجربة المتحفية. كما سيخوض المشاركون تدريبات عملية على إعداد وتقديم الجولات الإرشادية، بما يمكنهم من تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة على أرض الواقع.

ويُختتم البرنامج بجولات إرشادية يقدمها المشاركون للجمهور داخل المتحف، في تجربة عملية تعكس مدى استفادتهم من المحتوى التدريبي وقدرتهم على التواصل الفعّال مع الزوار وتقديم المقتنيات بأسلوب معرفي وتفاعلي.

ويأتي استمرار برنامج «سفراء متاحف الشارقة» تأكيداً على النجاح الذي حققه على مدار دوراته السابقة، وما أظهره المشاركون من شغف والتزام ورغبة حقيقية في التعرّف إلى العمل المتحفي وتطوير مهاراتهم الشخصية والمعرفية. وانطلاقاً من هذا النجاح، تواصل هيئة الشارقة للمتاحف تطوير البرنامج وتوسيع أثره من خلال تقديم محتوى تدريبي متجدد ومتخصص في مجالات الإرشاد الثقافي والتفاعل المتحفي، إلى جانب إتاحة فرص للتدريب والتطوع والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها متاحفها. كما تسعى الهيئة إلى إعداد جيل واعٍ بأهمية المتاحف ودورها في حفظ التراث ونشر المعرفة، وتعزيز ارتباط الشباب بالمشهد الثقافي والمجتمعي، بما يفتح أمامهم آفاقاً مستقبلية واعدة في القطاع الثقافي والمتحفي.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن عدد المقاعد محدود، وأن البرنامج يمثل فرصة مميزة لاكتساب مهارات نوعية في الإرشاد والتواصل والعرض والتقديم، إلى جانب بناء علاقة أعمق مع المتاحف ودورها الثقافي والتعليمي في المجتمع. وللمشاركة والتسجيل في البرنامج، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://www.sharjahmuseums.ae:4443/s/0696FC15AB9F44768DCDA5C84627AB94

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