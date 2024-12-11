الإمارات العربية المتحدة – الشارقة: تنظمُ هيئة الشارقة للمتاحف مخيمها الشتوي تحت شعار "مخيم إجازة سعيدة" وذلك خلال الفترة من 16 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير المُقبل بمشاركة 8 من متاحفها، وتُقدّم من خلاله العديدَ من الأنشطة التعليمية والتثقيفية والترفيهية المُتنوعة والمبتكرة، الموجهة للأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، ممن لديهم شغف استكشاف التراث وصقل مهاراتهم وإبداعهم. يهدف هذا النوع من المخيمات إلى إثراء المحتوى الثقافي والتعليمي للأطفال والطلاب واستثمار فترات الإجازة المدرسية بشكل يثري وقتهم وينمي قدراتهم الفكرية ومهاراتهم الإبداعية، مع تعزيز الوعي بأهمية المتاحف كبيئة تعليمية تفاعلية ممتعة.

ينطلق المخيم بفعاليات تمنح المشاركين فرصة الانغماس في أجواء متاحف الشارقة المميزة، حيث تم تصميم برامج المخيم لتلهم الأطفال وتحفز شغفهم بالاكتشاف والإبداع من خلال ورش عملية وأنشطة متنوعة تحتفي بتاريخ الفنون، والعلوم، والتراث الثقافي، لتجعل من عطلتهم تجربة مميزة لا تُنسى. يعكس هذا النهج التزام الهيئة بتطوير برامج التعلم المتحفية وتعزيز التنوع والدمج في أنشطتها التعليمية، بالإضافة إلى دعم مبادرات الاستدامة الاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية.

ويقدم المخيم مجموعة متنوعة من البرامج ذات المواضيع المختلفة التي تهدف إلى إلهام الأطفال وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم وتعزيز تقديرهم للتراث، منها استكشاف أسرار البحر في متحف الشارقة البحري، واكتشاف عجائب العلوم في متحف الشارقة العلمي، الى جانب تلمس جمال التراث الإماراتي في بيت النابودة، وتنظيم ورش فنية وعلمية متعددة.

وسيقام مخيم "حكايات الحصن" في حصن الشارقة، من 16 إلى 19 ديسمبر 2024، يعد المشاركون بمغامرة لا تُنسى حيث سيكتشف الأطفال قصص الأبطال وتاريخ الشارقة من خلال أنشطة تفاعلية وترفيهية تعيد التاريخ إلى الحياة.

وفي مخيم "أسرار الأعشاب والفنون"، الذي سيُعقد في متحف الشارقة للتراث من 16 إلى 19 ديسمبر 2024، سيتعرف الأطفال على استخدامات الأعشاب القديمة وصنع قطع فنية تقليدية، مما يدمج عجائب الطبيعة مع التعبير الفني.

وتتيح فعاليات مخيم كنوز البحر التي تنعقد خلال الفترة من 16-26 ديسمبر الجاري، فرصة استكشاف أسرار التراث البحري، والتعرف على دور الطواش تاجر اللؤلؤ في الملاحة البحرية بالإضافة إلى استكشاف الحفريات البحرية الغامضة.

أما عشاق العلوم، فسيجدون ضالتهم في برنامج اكتشافات علمية الذي يُقام في متحف الشارقة العلمي من 16 إلى 26 ديسمبر الجاري ويُمكن للأطفال تعلم تصميم الألعاب، واستكشاف علوم الهواء والعدسات والطيران والفضاء، بالإضافة إلى ممارسة فن إعادة التدوير في بيئة تعليمية تفاعلية.

ومخيم رحلة عبر الزمن، فيُقام في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي الواقع في كلباء وخلال الفترة نفسها، مصطحبًا الأطفال في رحلة شيقة إلى الماضي لاستكشاف تفاصيل حياة الأجداد من خلال أنشطة عملية وجولات تفاعلية تُعيد إحياء التراث بأسلوب ممتع.

فيما يستضيف بيت النابودة، مخيم بيت جدي من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري، حيث يتعلم المشاركون التقاليد الإماراتية الأصيلة من خلال إعداد المأكولات الشعبية وصناعة الدخون، مما يتيح لهم فرصة فريدة للتواصل مع التراث الإماراتي.

بالإضافة الى ذلك تحتضن مدرسة التيمية فعالية فن الحروفيات من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري، حيث يتعرف الأطفال على جماليات الخط العربي وزخرفته من خلال ورش عمل إبداعية تُبرز مهاراتهم الفنية وتعزز تقديرهم للفن العربي الأصيل، ويسدل المخيم الستار على فعالياته بحصن خورفكان، حيث يُقام مخيم الاكتشافات الأثرية من 30 ديسمبر الجاري إلى 2 يناير المقبل، والذي يصطحب الأطفال في مغامرة شيقة لاستكشاف التراث الأثري في الشارقة عبر أنشطة تفاعلية ممتعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول برامج المخيم والأنشطة الأخرى التي تقدمها متاحف الشارقة، ولحجز المقاعد، يمكن للجمهور زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.sharjahmuseums.ae

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