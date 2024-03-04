دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة لإعادة تعريف السرد حول السياحة النشطة، أعلنت منصة #VisitCzechia التابعة لهيئة السياحة التشيكية عن إطلاق حملتها المنتظرة "الرفاهية غير المتوقعة". تهدف هذه المبادرة إلى إحداث ثورة في تصورات المسافرين حول الاستكشاف من خلال عرض جمهورية التشيك كوجهة مثالية للأنشطة البدنية والاسترخاء وتجديد النشاط.

واستناداً إلى نجاح حملتها السابقة، "تقاليد غير متوقعة"، التي سلطت الضوء على السياحة النشطة بطريقة فريدة واستثنائية، تهدف حملة الرفاهية غير المتوقعة إلى الارتقاء بتجربة الزوار إلى آفاق جديدة. تهدف الحملة في جوهرها إلى توضيح كيف يمكن للمسافرين دمج التمارين الرياضية والاسترخاء والراحة في رحلاتهم بسلاسة أثناء استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والثقافة الغنية والمناطق المتنوعة في جمهورية التشيك. تلتزم هيئة السياحة التشيكية من خلال الجهود التعاونية مع الشركاء الإقليميين ووزارة التنمية الإقليمية، بجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة العروض الاستثنائية في الدولة.

وإدراكاً للدور الحاسم الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد التشيكي، تسعى حملة الرفاهية غير المتوقعة إلى إبراز جمال جمهورية التشيك وإلى دعم الاقتصادات والمجتمعات المحلية. تهدف منصة #VisitCzechia من خلال الترويج لسياحة الرفاهية كوسيلة لتجربة الجمال الطبيعي للبلاد مع المساهمة في نموها الاقتصادي، إلى خلق فرص مستدامة لآلاف المواطنين التشيكيين العاملين في قطاع السياحة.

يدور المفهوم الرئيسي للحملة حول فكرة أن جمهورية التشيك هي في الأساس منتجع صحي واسع، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بالاسترخاء والرفاهية وسط المناظر الطبيعية الخلابة والتراث الثقافي. إن كل مغامرة في الهواء الطلق، سواء كانت المشي لمسافات طويلة عبر الغابات الخضراء، أو ركوب الدراجات على طول الطرق ذات المناظر الخلابة، أو استكشاف المواقع التاريخية، تشبه تجربة سبا مجددة للنشاط.

وقالت السيدة باربرا أنديلوفا، مديرة التسويق الدولي في الأسواق الجديدة لدى هيئة السياحة التشيكية: "يسعدنا إطلاق حملة الرفاهية غير المتوقعة ودعوة المسافرين لاكتشاف جمهورية التشيك في حلّة جديدة. تقدم جمهورية التشيك من خلال مناظرها الطبيعية الخلابة وتراثها الثقافي الغني والفرص المتاحة لها مزيجاً فريداً من الاسترخاء والرفاهية. نتطلع إلى الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الرفاهية غير المتوقعة التي تقدمها بلادنا."

بالإضافة إلى حملة الرفاهية غير المتوقعة، خططت شركة هيئة السياحة التشيكية لمجموعة شاملة من الأنشطة لزيادة الترويج للبلاد كوجهة رئيسية للمسافرين النشطين. بدءاً من مسارات الرحلات المنسقة التي تسلط الضوء على المغامرات الخارجية ووصولاً إلى الفعاليات والتجارب التي تركز على الصحة، تلتزم منصة #VisitCzechia بتقديم العروض المتنوعة لجمهورية التشيك.

تشتمل العناصر المرئية للحملة على شعارات آسرة مثل "غرفة بخار غير متوقعة" لصورة راكب دراجة يلفها الضباب، و"باديكير غير متوقع" للأقدام الحافية التي تتنقل في التضاريس الصخرية في الغابة، و"علاج عطري غير متوقع" لمجموعة أشخاص يتجولون في غابة مزهرة. تهدف هذه الصور والشعارات إلى تجسيد جوهر السياحة النشطة في جمهورية التشيك، وتشجيع المسافرين على خوض تجارب فريدة ومفعمة بالحيوية.

#بياناتحكومية

-انتهى-