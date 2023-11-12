دولة الإمارات، أبوظبي: انطلاقاً من دورها كحلقة وصل بين أفراد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومنصات التدريب والتعليم والتوظيف المتنوعة في الدولة، تشارك هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في "معرض توظيف" الذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر 2023 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بهدف دعم أفراد الأسر المستفيدة خلال سعيهم للبحث عن عمل، واستثمار فرص التوظيف المتنوعة والعادلة المتاحة لكافة المستفيدين من برامج الهيئة الخاصة بالتمكين بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وذلك وفق قدرات الأفراد وخبراتهم ومهاراتهم، وضمن كافة المراحل العمرية، لتمكينهم عبر المشاركة الإيجابية من المساهمة في الارتقاء بواقعهم ومستقبلهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وتستضيف هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في منصتها خلال "معرض التوظيف" 6 ورش عمل يومياً لأفراد الأسر المستفيدة في أبوظبي، وجلسات انفرادية لتعزيز مهارات تطوير السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من مستفيدي الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في التوظيف وتطوير مهارات البحث عن العمل ومنها؛ شركة تعيين للاستشارات والتدريب، ومركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، وذلك لتحفيز المستفيدين على المشاركة في الورش التدريبية وزيارة المعرض الذي يعد منصة للعديد من الفرص الوظيفية.

وبهذا الصدد، قال سعادة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "نؤمن بمبدأ العمل المشترك والتكامل مع مختلف شركائنا، والتواجد في كافة الفعاليات الوطنية التي من شأنها توفير فرص التوظيف والتدريب للمستفيدين من الهيئة كخطوة أساسية للانخراط في سوق العمل. نحن حريصون على مواصلة العمل لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة نحو تفعيل مبدأ المشاركة الإيجابية عبر البحث الجاد عن فرص العمل ، وبما ينعكس على استقلال الأسر مالياً واستقرارها معيشياً، ويعزز الروابط الأسرية والتكاتف والتعاون بين أفراد العائلة الواحدة".

وأضاف سعادته: "إن مشاركة الهيئة في معرض توظيف تعكس التزامنا في توسيع شبكة علاقاتنا الاستراتيجية لتحقيق تكامل الجهود مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم والتوظيف لأفراد الأسر المستفيدة، واستحداث برامج تمكين جديدة بالتعاون مع شركائنا لصنع فرص جديدة للمستفيدين وتزويدهم بأفضل الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر في أبوظبي".

من جانبه، قال سعادة قاسم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: "نتطلع خلال مشاركتنا في معرض التوظيف إلى تهيئة الفرص الوظيفية لكافة أفراد الأسر المستفيدة الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة، والتي عملنا إلى جانب شركائنا على تطويرها خلال المرحلة الماضية، فمن خلال برامج التمكين المتنوعة التي تقدمها الهيئة بالتعاون من الشركاء، لمسنا تفاعل إيجابي كبير من قبل المستفيدين مع ما نقدمه من فرص للتدريب والتعليم والتوظيف، إذ نحاول اليوم من خلال معرض توظيف أن نكون إلى جانب أفراد الأسر المستفيدة الجاهزين لمباشرة العمل، ودعمهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة، خاصة بعد انخراطهم في برامج تدريبية وتأهيلية احترافية تمكنهم من ذلك."

وبدوره أوضح السيد يوسف بن محمد الرئيس التنفيذي لشركة تعيين للاستشارات وتطوير المواهب؛ يسعدنا تقديم ورش عمل متخصصة في مجالات التوظيف المتنوعة إلى مستفيدي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ونتطلع إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم خلال رحلتهم في البحث عن العمل، استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجال الإرشاد والتطور المهني، حيث لدينا خبرة واسعة في هذا المجال والتي سوف تساعد المشاركين في ورش العمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم العملية بشكل كبير.

وأشارت المستشارة نورة القصير النعيمي من مركز نورة القصير للتدريب والاستشارات، إلى أن معارض التوظيف تعتبر من الفرص التي يجب استثمارها لما فيها من تنوع كبير في المؤسسات والشركات التي توفر فرص التوظيف، ولذلك يسرنا التعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لتقديم خبراتنا من قبل متخصصينا، الذين سيساهمون بلا شك في تنمية مهارات المستفيدين وصقلها، لإعدادهم للمرحلة المقبلة في مسيرتهم المهنية.

ويتيح معرض التوظيف لأفراد الأسر المستفيدة فرصة استغلال ورش العمل التفاعلية وحلقات النقاش التي يديرها نخبة من الخبراء المهنيين، وتساهم في دعمهم خلال مشوارهم المهني.

والجدير بالذكر، أن الدعم المالي الاجتماعي الذي تقدمه الهيئة يرتبط بالالتزام والتفاعل الإيجابي للمستفيدين مع ما تقدمه الهيئة من فرص للتدريب والتأهيل والتعليم والتوظيف، ضمن منظومة فريدة من الشركاء وأصحاب المصلحة، وفي بيئة تمكنها من تحفيز مبادئ التعاون والشراكة مع كافة المستفيدين لتزويدهم بأفضل المهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

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