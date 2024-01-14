القاهرة: نظمت شركة هواوي، الرائدة عالميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نسختها الأولى من "منتدى مصر للابتكار في مجال الإنترنت"، تحت شعار "تسريع النمو باستخدام Huawei Cloud"، في خطوة تؤكد التزامها الدائم لتعزيز رحلة التحول الرقمي في مصر من خلال الاستفادة من أحدث ابتكارات الشركة في مجال حلول مراكز البيانات والخدمات السحابية لتطوير نظام إيكولوجي تقني شامل يساعد على تسريع نمو المؤسسات.

ومن خلال حلول Huawei Cloud، تمكنت هواوي من فتح فرص نمو جديدة للشركات في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تقديم حلول آمنة وفعالة، وفيما يخص مجال التكنولوجيا المالية، ساعدت Huawei Cloud الشركات المحلية على تقديم خدمات مالية أسرع وأكثر أمانًا مما يساهم في دمج الأفراد والشركات في الاقتصاد الرقمي، حيث توفر خدمات هواوي السحابية Huawei Cloud للشركات موارد الحوسبة والتخزين والاتصال عبر شبكة عالمية موحدة، بالإضافة إلى خدمات أكثر تقدماً وتطوراً تتميز بتكامل البيانات الضخمة مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، أحدثت حلول هواوي السحابية Huawei Cloud ثورة في مجال الإعلام والترفيه، من خلال زيادة الكفاءة في إنتاج المحتوى الرقمي، وتعزيز التعاون مع عملائها وشركائها في هذا القطاع، حيث تساعد أدوات Huawei Cloud المستخدمين على اكتشاف نماذج أعمال مبتكرة تزيد من الإنتاجية في قطاعي الإعلام والترفيه خلال عصر الإنترنت ثلاثي الأبعاد.

وتؤكد هذه المبادرات الرائدة مكانة Huawei Cloud في قيادة الابتكار والتحول في العديد من القطاعات الحيوية، كما تتمتع Huawei Cloud بخبرة طويلة في خدمة العملاء في قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم، وبفضل تواجد مراكز بياناتها في معظم أنحاء العالم، تقدم Huawei Cloud خدمات سحابية متكاملة ومنصات تعاون عالية الجودة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد جو شو، رئيس قطاع أعمال خدمات هواوي كلاود في مصر: "نحن ملتزمون بدعم نمو الشركات المصرية وشركائنا، حيث نهدف لتوفير الخدمات السحابية المتطورة، كما نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لبناء حلول مخصصة في مجال الحوسبة السحابية لمختلف سيناريوهات الصناعة."

وأضاف شو: "لدينا استثمارات ضخمة في مجال البحث والتطوير لتوفير أحدث التقنيات، كما أطلقنا أكثر من 240 خدمة و50 ألف واجهة برمجة تطبيقات على مستوى العالم، ونقود حاليا نحو 11 قطاعًا للخدمات السحابية".

وبهذه المناسبة، قال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "يسعدنا أن تمثل Huawei Cloud علامة فارقة أخرى في رحلتنا نحو الابتكار في البنية التحتية ومرونة التطبيقات وذكاء الأعمال في مصر والعالم."

وأضاف ليو: "نظمت هواوي منتدى مصر للابتكار في مجال الإنترنت لعرض خدماتها السحابية Huawei Cloud، ولتأكيد التزامنا الثابت بتعزيز الكفاءة والأمن والابتكار عبر القطاعات الحيوية التي نخدمها، كما يعد المنتدى شهادة على التزامنا لتمكين الصناعات ودعم نموها وازدهارها من خلال حلولنا السحابية الشاملة."

وأضاف ويسلي سوي، مدير قسم مبيعات الحلول الاستشارية فيHuawei Cloud شمال أفريقيا: "لقد قمنا بتطوير أدوات Huawei Cloud في التجارة الإلكترونية لفتح فرص نمو جديدة من خلال حلول آمنة وفعالة ولديها قابلية كبيرة للتطوير."

وتلعب حلول هواوي السحابية Huawei Cloud دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الحوسبة السحابية، وخلال عام 2024، تهدف هواوي إلى زيادة مدى وصول خدماتها السحابية وتأثيرها، وتوسيع نطاق تواجدها، وتمكين المؤسسات في مختلف القطاعات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة للسحابة.

ومن المتوقع أن تكون حلول هواوي السحابية Huawei Cloud جزءًا لا يتجزأ من رحلة التحول الرقمي في مصر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لتساهم بشكل بارز في التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة في مصر خلال السنوات القادمة، حيث توفر Huawei Cloud حلولاً سحابية موثوقة ومرنة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمؤسسات في جميع الصناعات.

عن شركة هواوي

تأسست شركة هواوي عام 1987، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. لدينا 207000 موظف ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونخدم أكثر من ثلاث مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا ورسالتنا في توفير التكنولوجيا الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. ولتحقيق هذه الغاية، سنعمل على تحقيق الاتصال في كل مكان والوصول الشامل إلى الشبكة، ووضع الأساس لعالم ذكي؛ توفير قوة حوسبة متنوعة حيثما تحتاج إليها، وعندما تحتاج إليها، لجلب السحابة والذكاء إلى جميع أركان الأرض الأربعة؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمنظمات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر ذكاءً وأكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو أثناء التنقل أو في المكتب أو يستمتعون أو يمارسون الرياضة.

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