القاهرة: تستحوذ قضايا المرأة على اهتمام كبير من الدولة، وتأتي في مقدمة الاهتمامات تلك المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركتها في العمل، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة لها لتصل إلى 63%‏ مع توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والسيدات المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

ووسط الاهتمام البالغ من الدولة والحكومة بتحسين أوضاع المرأة على كافة الأصعدة، برز الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص بشأن تحقيق التنمية المجتمعية والاستدامة. إذ أصبح القطاع الخاص من أهم العوامل الأساسية للتغير الإيجابي الحاصل بكل ما يتعلق بشؤون المرأة، وتتخذ الشركات الفاعلة من الاستدامة والمسؤولية المجتمعية محورًا أساسيًا في استراتيجياتها. وتعد شركة هنكل مصر إحدى الشركات الرائدة التي تولي الاستدامة والمسؤولية المجتمعية أولوية قصوى في جدول أعمالها، وتسعى جاهدة لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع والبيئة المحيطة.

استراتيجية نحو المسؤولية المجتمعية والاستدامة

وفي طريقها لتحقيق هذا الأثر، تجمع هنكل مصر في استراتيجيتها الراسخة محورين أساسيين هما: الاستدامة البيئية، والتنمية المجتمعية؛ حيثما يتضمن مفهومها للاستدامة ثلاثة محاور أساسية: أولها الارتقاء بالوعي البيئي، وثانيها تمكين الفئات الأقل حظًا اقتصاديًا، وثالثها تمكين المرأة ودمجها في المجتمع المصري مع توفير المناخ الملائم والمناسب لهن.

وفي خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم وتمكين المرأة، تحرص شركة هنكل مصر على العمل بجد بغرض تنفيذ استراتيجيتها للمسؤولية والتنمية المجتمعية من خلال تبني مبادرات فاعلة في هذا المجال.

وتأكيدًا على هذا التوجه، تقول كارول ميلان، رئيس شركة هنكل مصر والعضو المنتدب: "نؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المجتمعية والاستدامة؛ فنحن فخورون بإسهامات المرأة في نجاحاتنا، ونعتبرها شريكًا حيويًا في تحقيق رؤيتنا لتكون شركة هنكل رائدة وملهمة. حيث نؤمن في هنكل مصر بأهمية المساواة بين الجنسين كمحرك رئيسي للابتكار والنجاح. ونستمر في العمل بتفانٍ لضمان أن تظل جهودنا في دعم وتمكين المرأة جزءًا متكاملًا من رحلتنا نحو التميز والاستدامة."

وأكدت ميلان على أن هنكل مصر تؤمن بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل. ومن هذا المنطلق خرجت للحياة مشاريع هنكل للتدريب من أجل التشغيل، إذ ركزت الشركة جهودها لدعم المرأة بالعمل على محورين، أولهما هو تحسين مهارات السيدات التعليمية والمهنية وتشجيعهن على اكتشاف إمكاناتهن المتنوعة في مختلف الوظائف نحو الارتقاء بمستوى معيشتهن، لافتة إلى أن المحور الثاني يختص بتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة تمنحها الشعور بالتقدير وتعزيز مفهوم تكافؤ الفرص والمساواة والدمج.

دعم المرأة أولوية

أولت شركة هنكل مصر اهتمام خاص بتمكين المرأة من خلال برامجها التنموية حيث استحوذت المرأة على أكثر من 70% من الفئات المستفيدة من التدريبات الحرفية والفنية. وتجلت مساعي هنكل مصر خلال مشاركتها في برامج مثمرة في مجال تمكين المرأة المصرية ستستمر في نفع المرأة وإفادتها خلال الأعوام المقبلة، مثل:

"هنكل مصر" تطلق برنامج "بداية" لتمكين المرأة

أطلقت شركة هنكل مصر برنامج "بداية" في 2019 لتمكين المرأة في محافظتي القاهرة وبورسعيد لتدريب السيدات وتأهيلهن لسوق العمل مع توفير فرص عمل للمتدربات أو توفير الدعم لهن للبداية في مشروعات ريادة الأعمال في مجالات الخياطة والسجاد اليدوي والمصنوعات الجلدية.

ومن خلال المشروع تم تدريب السيدات على أعمال الخياطة، والسجاد اليدوي، والمصنوعات الجلدية، كما تضمن التدريب محاضرات تدريبية على مدار خمسة أيام عن ريادة الأعمال، حيث خططت الشركة على توظيفهن أو إتاحة الفرصة لهن لإقامة مشروعات ريادة الأعمال بعد انتهاء التدريب.

مشروع "مليون فرصة" في 2019:

يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل لما يقرب لمليون من الشباب من الجنسين (۷۰% من الفتيات) في المجتمعات المهمشة من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات تهدف إلى اكتساب مهارات الدخول إلى سوق العمل أو تحسين القدرة على العمل الحر. حيث تم من خلال المشروع تدريب الشباب والشابات على أنواع مختلفة من الحرف وفقاً لاحتياجاتهم ومتطلبات البيئة المحيطة، مثل تدريب الشباب والشابات على كتابة السير الذاتية، وأخلاقيات العمل، والبيع والتسويق، واللغة ومحو الأمية المالية، وغيرها من المهارات.

تدريب وتوظيف طالبات كليات الهندسة:

تفتخر هنكل مصر بمنح خريجات كلية الهندسة في مختلف الجامعات المصرية الفرصة للحصول على خبرة عملية متميزة في بداية مسيرتهن المهنية، إذ وفرت لهن فرص تدريبية، ومنهن من تم تعيينه بدوام كامل بعد فترة التدريب في مصانع الشركة.

دعم التنوع والمساواة:

بالإضافة إلى هذه البرامج الخارجية، تلتزم هنكل مصر بتطبيق سياسات وممارسات تدعم المساواة بين الجنسين داخل الشركة. فعلى سبيل المثال، تسعى الشركة إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا، كما توفر بيئة عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين من الجنسين.

فعلي سبيل المثال لا الحصر:

· تمثل المرأة أكثر من ۷۰% من العاملين في مركز هنكل لتقديم الحلول العلمية والتقنية بالقاهرة والذي يخدم كافة فروع شركة هنكل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتتباين مجالات عملهن به ما بين تخصصات سلاسل الإمداد وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والمشتريات والموارد البشرية.

· بلغت نسبةً المرأة في ۲۰۲٣ حوالي ٤٤% في المناصب الإدارية، مقارنةً بـ ۲۰% قبل خمس سنوات. ونسعى جاهدين لتحقيق طموحنا في الوصول إلى التكافؤ بين الجنسين، ونعمل بجد لزيادة هذه النسبة بمعدل 2% سنويًا.

· ارتفعت نسبة توظيف الإناث في هنكل مصر إلى ٥۰% في ۲۰۲٣. مما يوضح التقدم الكبير الذي تحرزه الشركة في دعم ودمج الكفاءات النسائية المتميزة في مختلف أقسام الشركة.

وأخيرًا، تمثل جهود شركة هنكل في دعم دمج وتمكين المرأة في المجتمع تعبيرًا عن التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتحقيق التوازن بين الجنسين. حيث يعزز دعم المرأة وتمكينها المجتمعات المحيطة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. كما تعكس تلك الجهود رؤية الشركة لبناء مجتمع أكثر شمولًا وتميزًا، حيث تلعب المرأة دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

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-انتهى-

نَبْذَة عن هنكل مصر:

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة ما يزيد عن 500 موظف. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات المنظفات والعناية المنزلية في مصر، حيث تعتبر أقور ثلاث علامات تجارية للشركة في مصر هي برسيل وبريل وباليت. هذا وقد حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نبذة عن هنكل العالمية:

تحتل هنكل مكانة رائدة في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال الصناعية والاستهلاكية وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة. تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة رائدة عالمياً سوق الماد اللاصقة ومانعات التسرب والطلاء الوظيفي. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحّدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور عالمي بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات الغسيل والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. إضافةً إلى أقوى ثلاث علامات تجارية للشركة هي لوكتايت وبرسيل وشوارزكوف. وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. وباعتبارها شركة رائدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة، تلتزم هنكل بتحقيق أهدافها المستدامة الطموحة من خلال استراتيجيتها الواضحة. تأسست هنكل في عام 1876 ويعمل بها اليوم فريق متنوع يضم أكثر من 50,000 شخص حول العالم - توحدّهم ثقافة مؤسسية راسخة وقيم مشتركة وهدف مشترك: "رواد في القلب من أجل خير أجيال المستقبل". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.henkel.com