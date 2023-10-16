حصدت "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة "مقدم الحلول المالية للشركات للعام" تقديراً لتميز أدائها ضمن قطاع التكنولوجيا المالية للشركات.

وتسلَّمت الشركة الجائزة خلال الدورة الثانية من المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية، والذي عقد مؤخراً في فندق ريتز كارلتون الدوحة في قطر. وتمثل الجائزة إنجازاً نوعياً لشركة "هايبرباي"، وتجسِّد التزامها الراسخ بدفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وتوفير حلول استثنائية تتمحور حول تمكين العملاء، وإحداث تأثير ملموس في مجال التكنولوجيا المالية للشركات. وأرست الحلول المالية المتطورة للشركة معايير جديدة للتميُّز ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، ومهدت الطريق لتوفير تجربة دفع سلسة وفعالة، أسهمت بشكل كبير في تحسين تعاملات المستخدمين.

وخلال المنتدى، عرضت "هايبرباي" في منصتها مجموعةً من خدمات وحلول الدفع المتطورة والكفيلة بتعزيز كفاءة وأمان وسلاسة مختلف عمليات الدفع. وأسهمت مشاركة "هايبرباي" في هذا الحدث في تسريع خططها للتوسع وتعزيز حضورها في السوق القطري، حيث شكل الحدث منصةً داعمة لشركات التكنولوجيا المالية.

وقال مهند عبويني، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي": "نفخر بحصولنا على جائزة "مقدم الحلول المالية للشركات للعام"، حيث تعكس هذه الجائزة جهودنا الحثيثة لتحقيق التميز في عالم التكنولوجيا المالية المتطور باستمرار، وتجسِّد التزامنا بتوفير حلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتطورة والتي تجمع بين الأمان والكفاءة وسهولة الاستخدام. وشكَّلت لنا الدورة الثانية من المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية في دولة قطر منصةً متميزة للتواصل مع مجموعة من رواد وأقطاب قطاع التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكتسب مشاركتنا في هذا الحدث أهمية بالغة، وتدعم استراتيجيتنا للمضي قُدُماً في خططنا التوسعية في الأسواق الإقليمية."

ويعدُّ المنتدى العربي للتكنولوجيا المالية حدثاً رائداً يهدف إلى معالجة التحديات ودفع عجلة الابتكار، وتسليط الضوء على الفرص ضمن المنظومة المالية الإقليمية والعالمية. واستقطب الحدث أكثر من 300 مشارك، وتضمن عدداً من المعارض، إلى جانب سلسلةٍ من ورش العمل التي عقدها خبراء التكنولوجيا المالية، وشكَّل فرصة متميزة لتعزيز الابتكار والتعاون في هذا القطاع المتنامي. كما تخلل المنتدى تنظيم عدة جلسات نقاشية حول محاور هامة، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين في مجال الخدمات المالية، وبروز التكنولوجيا المالية الاسلامية في عصر ثورة التكنولوجيا المالية، والتطور إلى ما بعد المحافظ والمدفوعات نحو مفهوم "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، والتمويل الجماعي، و InterTech.

وشكَّل المنتدى منصةً مثالية لشركة "هايبرباي" لمشاركة خبراتها الواسعة في قطاع التكنولوجيا المالية، وعرض مجموعة من حلول وخدمات الدفع المتطورة، وتأكيد التزام الشركة بمواصلة تعزيز الابتكار وتبني نهجٍ محوره العملاء.

وتتضمن خدمات وحلول "هايبرباي" المتنوعة المدفوعات عبر الإنترنت؛ والمدفوعات عبر الهاتف المحمول؛ وحلول نقاط البيع؛ وخدمات القيمة المضافة، بما في ذلك الحماية من الاحتيال، وإدارة وإلغاء العمليات الائتمانية، وتحليلات البيانات. وتركز الشركة على التكنولوجيا المتقدمة وتوفير خدماتٍ استثنائية للعملاء، وتلتزم بدعم الشركات في قبول المدفوعات من العملاء بشكلٍ فوري وآمن وسلس. وتتماشى مشاركة الشركة في هذا الحدث مع رسالتها المتمثلة في تعزيز الابتكار والارتقاء بمعايير الجودة في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة باستمرار، بما يسهم في نمو وتوسُّع قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز القيمة المضافة المتاحة لقاعدة العملاء.

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