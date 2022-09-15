نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم عن تنظيم دورة الألعاب الشاطئية 2022، خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 9 ديسمبر 2022، في حدث رياضي عالمي بارز تشارك فيه أكثر من 25 دولة، ويجمع بين الأنشطة الرياضية الرائدة ونخبة من الرياضيين المحترفين للمنافسة في خمس رياضات تشمل التزلج الشراعي، وكرة السلة 3x3، وكرة القدم الشاطئية، وركوب الدراجات الجبلية، والسباق الثلاثي (ترياثلون) وهو سباق شبيه بالماراثون يعتمد على السرعة في أداء رياضات السباحة وركوب الدراجات والجري.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: "إن تنظيم نيوم لهذا الحدث الرياضي العالمي الفريد في المنطقة يأتي مواكباً لرؤية 2030 في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، ويحقق مستهدفات نيوم في أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للأنشطة الرياضية ووجهة للرياضيين من حول العالم". وأضاف النصر:" نحن سعداء بتنظيم دورة نيوم للألعاب الشاطئية 2022 التي ستجمع كبار الرياضيين السعوديين والدوليين في موقع مميز وفريد من نوعه على مستوى المملكة والعالم، حيث سيسهم التنوع الجغرافي وجمال الطبيعة والمناخ المعتدل في توفير بيئة مثالية لنجاح وتميز الحدث".

وتنطلق دورة نيوم للألعاب الشاطئية 2022 ببطولة كأس العالم للتزلج الشراعي، التي ستستمر على مدى الخمسة أيام الأولى خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر، تليها منافسات أولمبية لرياضة (ترياثلون) في 29 أكتوبر. كما ستشهد الدورة في نوفمبر بطولة دولية لكرة السلة 3x3 ، وتليها بطولة لكرة القدم الشاطئية يتنافس فيها 12 فريق من جميع أنحاء العالم على مدى 5 أيام. وستختتم منافسات الدورة في 9 ديسمبر بسباق صحراوي للدراجات الجـبلية الذي يستمر من 6 إلى 9 ديسمبر ويستضيف 220 متسابق ومتسابقة من جميع أنحاء العالم في حدث من ثلاث مراحل، يتراوح طول كل مرحلة بين 80 و 120 كيلومتراً.

من جهتها قالت جان باترسون، المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في نيوم: "إن استضافتنا لفعاليات رياضية عالمية وشراكتنا مع الجهات والمؤسسات الرياضية تواكب خططنا وطموحاتنا في تطوير منظومة رياضية متكاملة، وتسهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في بناء ثقافة الأداء العالي وإلهام الجيل القادم من الرياضيين في جميع أنحاء المنطقة".

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حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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