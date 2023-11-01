أبوظبي : أكد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش أن قيادتنا الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة تولي التعليم العالي اهتماما بالغا، وتسعى دائما إلى تطويره ودعمه بكافة القدرات الممكنة ، لأنه الباب الملكي لإعداد أبناء وبنات الوطن من أجل المستقبل، كي يكونوا مؤهلين في كافة مجالات العلوم الحديثة، ولذا تعد الجامعات الإماراتية من أكثر جامعات المنطقة تطوراً في مختلف التخصصات، مثمنة كافة الجهود التي تسعى لتأهيل شبابنا ودعمهم، لمواجهة كافة التحديات وتحقيق النجاح الذي يطمحون إليه.

جاء ذلك عقب افتتاح معاليه أمس معرض نجاح أبوظبي، وهو أكبر معرض دولي سنوي للتعليم العالي في دولة الإمارات. وحضر حفل افتتاح المعرض، الذي يحظى بدعم وزارة التربية والتعليم في الدولة، عدد من الشخصيات الحكوميّة والأكاديميّة ووفد رفيع المستوى من السلك الدبلوماسي، بما في ذلك سفراء العديد من الدول.

تُقام فعاليات المعرض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث يشهد مشاركة ما يزيد على 100 جامعة رائدة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات والولايات المتّحدة الأميركيّة والمملكة المتّحدة وكندا وألمانيا اليابان وغيرها. ويربط نجاح -الذي يحظى بسجل حافل من النجاحات على مدى 16 عاماً- سنويّاً ما يزيد على 16000 من الطلبة من جميع أنحاء الدولة مع الجامعات والكليات الرائدة في جميع أنحاء العالم، ممّا يجعله من أكثر الفعاليات المنتظرة وأحد أبرز المعارض جذباً للكليات والجامعات ومقدمي خدمات الطلبة. بالإضافة إلى ذلك، يحظى الحدث أيضاً بمشاركة السفارات وهيئات التعليم الرسمية ومعاهد التدريب المهني ومستشاري التعليم ومراكز اللغات.

ومن أبرز فعاليات الحدث الممتد لثلاثة أيام، "منصّة مركز النجاح" التي تستضيف أكثر من 30 ندوة ومحادثات حيّة من قبل كبار المتخصّصين في التعليم العالمي، حيث تهدف إلى توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، بالإضافة إلى اطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفّر آفاقاً وظيفيّة واعدة. كما يسعى المركز إلى تمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات والموارد والمعارف التي يحتاجونها لتخطيط رحلتهم الفرديّة نحو تعليم عالي الجودة.

وقالت ديمة السعدي، مديرة فعاليات نجاح في شركة إنفورما، الجهة المنظمة للحدث: "إن كنتم تتطلعون إلى اتخاذ قرار صائب بشأن تعليمكم العالي، فكل ما تحتاجونه هو زيارة معرض نجاح. فقد تمّ تصميم هذا الحدث للإجابة على كل استفساراتكم كطلبة أو أولياء أمور، بدءاً من المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الجامعة، والتخطيط الأكاديمي والحياة الجامعيّة، وكيفيّة تلبيّة متطلبات القبول والمواعيد النهائيّة لتقديم الطلبات، بالإضافة للمنح الدراسيّة المتاحة والمساعدات الماليّة للطلبة في المرحلة الجامعيّة والدراسات العليا، وانتهاءً بفرص العمل المحتملة بعد مرحلة التخرّج، وما إلى ذلك".

ويتضمّن الحدث أيضاً منتدى مرشدي المدارس -الذي يُعدّ فعاليّةً بالغة الأهميّة- حيث يوفّر للمرشدين الأكاديميين فرصاً فريدة لتعزيز العلاقات الدائمة مع زملائهم المعلمين. كما سيدرس عن كثب مختلف موضوعات واتجاهات التعليم العالي، ويقدّم في الوقت نفسه فرصاً مميّزة للتواصل والتعلّم من بعض أفضل الأسماء المعروفة في القطاع.

كما يعرض الحدث مجموعة غنيّة من المنح الدراسيّة وفرص المساعدات الماليّة المتاحة والتي تعتبر من عوامل الجذب الرئيسيّة الأخرى للطلبة وأولياء الأمور. ولإضفاء أجواء مُفعمة بالحيويّة والنشاط والتسلية للطلبة الزائرين، تضم فعاليات هذا الحدث العريق العديد من السحوبات المسليّة عبر منصّة معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة – كوميكون (MEFCC)، أكبر مهرجان للثقافة الشعبيّة في المنطقة.

ويُرجى العلم أن التسجيل لحضور معرض نجاح مجاني. للتسجيل أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.najahexpo.com

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