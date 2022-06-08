ضمن فعاليات منصة "ارتقاء" المنعقدة في مختلف أنحاء الدولة

· ستعقد الورشة الأولى في الشارقة يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو بعنوان "آلية جعل المساواة بين الرجل والمرأة أولوية استراتيجية في مكان العمل".

· ريم بن كرم: تُسلط الورش الضوء على الأعمال والمردود الاجتماعي الناتج عن الإدماج الاقتصادي للمرأة.

انسجاماً مع جهودها في دعم المرأة وتمكينها ومنحها مكانتها كعضو فاعل في المجتمع، وضمان المساواة بين الجنسين؛ تُنظم "نماء للارتقاء بالمرأة" سلسلة من ورش العمل تحت عنوان "مستقبل عمل يدمج الجنسين" خلال الفترة المقبلة بهدف مساعدة الشركات على فهم وتحديد موقفها من المساواة بين الرجل والمرأة، ودعم تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة للوصول إلى المساواة في بيئة العمل.

وتأتي سلسلة الورش ضمن فعاليات منصة "ارتقاء" التابعة لنماء، وتُنظّم في كلّ من إمارة الشارقة ودبي وأبو ظبي، حيث ستُعقد الورشة الأولى بعنوان "آلية جعل المساواة بين الرجل والمرأة أولوية استراتيجية في مكان العمل"، في منتجع وسبا شيراتون الشارقة يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو. وستركز الورشة على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق أعمال شاملة للجنسين، وآليات تقييم المنجزات، كما ستستضيف الجلسة مشاركين من شركات محلية ودولية، لتبادل الخبرات والأفكار حول تعزيز التنوع والشمول في مكان العمل.

وصممت الورش لاستعراض تجربة القطاع الخاص في الدولة، وتعزيز فهم الممارسات الشاملة ودورها في تقليص الفوارق وتعزيز الإدماج في مكان العمل، حيث توفر الورش فرصة للتعرف على أهداف ونهج منصة "ارتقاء" المخصصة لمساعدة الشركات على المضي قدما في رحلة المساواة بين الرجل والمرأة.

وقالت ريم بن كرم، مدير نماء للارتقاء بالمرأة: "تلتزم ارتقاء بتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال والمجتمعات والاقتصادات، ونحن على ثقة من أن سلسلة ورش العمل الجديدة ستسلط الضوء على الأعمال والمردود الاجتماعي الناتج عن الإدماج الاقتصادي للمرأة، حيث تهدف ورش العمل إلى تسريع عجلة التغيير من خلال رفع الوعي بأهمية الإدماج والمساواة في مكان العمل، وتزويد المشاركين بالأدوات والاستراتيجيات لتعزيز التنوع والشمول بطريقة هادفة."

وأطلقت "نماء" منصة "ارتقاء" عام 2019 لجمع الشركات معاً من أجل تطبيق الممارسات العادلة بين الرجل والمرأة، وترسيخ فهم جديد لقيمة الأعمال وللقيمة الاجتماعية للإدماج الاقتصادي للمرأة. وتسعى "ارتقاء" لتحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم الدعم الفني للمساعدة على تعميم ممارسات الأعمال الجديدة والمطورة، وتبادل المعارف حول فوائد تعزيز المساواة بيت الرجل والمرأة، وحشد جهود الأفراد والمنظمات لترسيخ إدماج المرأة في القطاع الخاص.

للمزيد من المعلومات أو لتسجيل الحضور لورشة العمل في الشارقة، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني irtiqa@namawomen.ae قبل 13 يونيو. ولمزيد من المعلومات عن "نماء" ومنصة "ارتقاء"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://namawomen.ae/

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- انتهى -