أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في اطار التزامه بتعزيز الوعي المجتمعي في حماية الأموال والموارد العامة، نظم جهاز أبوظبي للمحاسبة وبالتعاون مع مجالس أبوظبي يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر ندوة توعوية بعنوان "المال العام أساس النمو ومسؤولية فردية ووطنية"، في مجلس البطين.

سلطت الندوة الضوء على أهمية حماية المال العام والتي تساهم في البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة لدولة الإمارات. وناقش المشاركون دور الجهاز في تحقيق الشفافية والنزاهة وكيفية تأثيرها على تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع. وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن حماية الموارد العامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتستند إلى حس المواطنة والانتماء.

ولفتت الندوة إلى المبادرات التي ينفذها الجهاز من أجل المحافظة على المال العام ومن أبرزها "منصة واجب" التي تتيح للأفراد إمكانية الإبلاغ عن أية مخالفات تمس المال العام، كما تكفل المنصة الحماية والخصوصية للشهود والمبلغين بالتعاون مع الجهات المختصة.

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وائل سري الدين

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