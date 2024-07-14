الدوحة: عقد قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر ندوة لمدة يوم واحد بعنوان "ترسيخ المهنية في مجال تعليم الطب: استكشاف النّهج الفعّالة مع مختلف المتعلمين"، وذلك في إطار التزام الكلية بإرساء دعائم معايير المهنية في مختلف بيئات تدريس العلوم الطبية.

وقدّمت الندوة، التي هي جزء من سلسلة أُطلقت في عام 2023 حول المهنية في مختلف بيئات تدريس العلوم الطبية، رؤية متعمقة قيّمة عن تفاوت تصوّر المهنية وتكوين الهوية المهنية في بيئات التعلّم المختلفة. وشمل جدول أعمال الندوة التعرّف على الاختلافات في تفسيرات السلوكيات بين مختلف مقدّمي الرعاية الصحية، ومناقشة تقييمات المهنية، وإستراتيجيات تطبيق مهارات التدريب المراعية للمواءمة الثقافية، وإعداد خطط تقويمية فردية.

وتمثّل أحد أبرز محاور الندوة في سُبل إدماج تقنيات التدريب المصممة للتغلب على تحديات المهنية ضمن سياقات متعددة الثقافات. كما تضمنت الندوة مجموعة من الجلسات التعليمية الحية والافتراضية التي قادها أكاديميون طبيون وخبراء ميدانيون معروفون، بالإضافة إلى حلقات عمل تفاعلية تعزّز المناقشات المتعمقة وتجارب التعلم المباشر.

شارك بالندوة عدد كبير من الأطباء والعاملين في المهن الطبية المسانِدة وأطباء الأسنان والممرضين والباحثين والأكاديميين وطلاب الطب. وأدارت الندوة وقدّمتها الدكتورة أمل خضر الأستاذ المشارك لطب الأطفال، والدكتورة فاطمة عيسى الأستاذ المساعد لتدريس علم النفس في الطب، والدكتورة مون جبر الأستاذ المساعد في طب أمراض النساء والتوليد الإكلينيكي، والدكتور مانجي مانياما الأستاذ المساعد للتشريح في طب الأشعة، وجميعهم من وايل كورنيل للطب - قطر.

ومن بين المتحدثين الدوليين والمقيمين في قطر الدكتورة أدينا كاليت أستاذ الكرسي الوقفي - ستيفن وشيلاغ رويل في كلية طب ويسكنسون، والدكتور جوران ستيفانوفسكي مستشار تعليم المهن الصحية والمؤسس والمدير السابق لقسم تعليم الطب في جامعة القديسين سيريل وميثوديوس في مقدونيا الشمالية، والدكتورة ماريان ماك فان دير فوسن الأستاذ المساعد في الممارسة العامة في المركز الطبي بجامعة أمستردام، والدكتورة ماجدة صباح الأستاذ المساعد للكيمياء في برنامج ما قبل الطب في وايل كورنيل للطب - قطر.

وقد نالت الندوة الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأميركية.

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

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