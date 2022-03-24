الندوة أقيمت بالتعاون مع "إيه إي إم" و "إم إتش تي لايتنغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت شركة "سوبيريور إسيكس كميونيكيشنز" ندوة متخصصة يوم 23 مارس الجاري في فندق فيرمونت دبي، حيث جمعت مجموعة من المتخصصين في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحث في موضوع "ابتكارات وحلول التكنولوجيا المستدامة للمباني الذكية". وناقشت الندوة كيف أصبحت المباني الذكية مستدامة بالفعل بفضل التقنيات الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن هذه الابتكارات والحلول أقصى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الهدر، وبالتالي بدء عصر جديد من عالم الاستدامة.

وتتعاون "سوبيريور إسيكس" مع "إيه إي إم" للاختبار والقياس، و "إم إتش تي لايتنغ" لاستضافة سلسلة من الندوات المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتركز السلسلة على دعم مشاريع البناء الواسعة في المنطقة من خلال اعتماد تقنيات مستدامة أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتحقق عائداً أكبر على الاستثمار في المستقبل.

وقال باول وينتروب، رئيس قسم التطوير الدولي للأعمال في "سوبيريور إسيكس كميونيكيشنز": "تتطلب الحلول المستدامة للمستقبل فهماً أفضل للتكنولوجيا الجديدة المتوفرة بالفعل. لذلك نحن في سوبيريور إسيكس نتعاون مع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون منظومة توصيل البيانات والكهرباء؛ وهذا يشمل تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) مع أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT). ويتيح لنا هذا أيضاً إنشاء بنى تحتية يمكنها التكيف مع حاضر المستخدم، واتخاذ خيارات أكثر ذكاءً، مما يضمن تحقيق وفورات في الطاقة، وتقديم بروتوكولات أمان أفضل".

وشارك ممثلون عن الشركات المتعاونة دراسات حالة وحلول حول كيفية استفادة المباني الذكية من اعتماد التكنولوجيا المستدامة.

وفي حديثه خلال الندوة، قال فيرنر هيرن، مدير تطوير الأعمال في شركة "إيه إي إم" للاختبار والقياس: "لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى زيادة الوصول إلى المعلومات والترابط، وتعزيز جوانب الراحة في حياتنا اليومية. إن هذا الطلب المتزايد باستمرار على النطاق الترددي والتخزين والتقدم التكنولوجي أوجد أيضاً حاجة إلى الاستدامة. ويتطلب ظهور أنظمة تقنية جديدة وتكاملها تطوراً في طرق الاختبار، خاصة وأن هناك العديد من العوامل المؤثرة الجديدة التي يجب قياسها الآن. وتدرك "إيه إي إم" متطلبات المستقبل، وهي جاهزة بمجموعة واسعة من الاختبارات لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعمل بسلاسة وأمان في العقود القادمة".

من جانبه، قال أيرا هورويتز، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إتش تي لايتنغ: "عندما يكون لديك أطفال، من المستحيل النظر إليهم وعدم التفكير في مستقبلهم والمسؤولية التي نتحملها. وكوني جزء من مؤسسة مثل "إم إتش تي" التي تدعم المدراء والمالكين لتنفيذ الحلول المستدامة والأدوات اللازمة لتصوّر مدى تأثير تلك الحلول، يعتبر ذلك أمراً مثمراً ومفيداً للغاية. نحن نقدّر بشدة الفرصة التي تتيحها لنا سلسلة الندوات المتخصصة هذه للوفاء بالتزامنا بمشاركة رسالة الاستدامة على مستوى العالم".

وأعلنت شركة "سوبيريور إسيكس كميونيكيشنز" مؤخراً عن رؤيتها الشاملة والمتطورة للمستقبل MissionNext والتي تركز بشكل كبير على التصنيع والمنتجات والشراكات المستدامة. ويتمثل هدفها في دعم المزيد من تقنيات مشاريع البناء المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقوم الشركة حالياً بتصنيع أكثر من 35 مجموعة من الكابلات المستدامة.

سيتم قريباً نشر الجدول الكامل للفعاليات للفترة المتبقية من 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: superioressexcommunications.com/middle-east-north-africa.

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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

زيبا احمد

ميديا ارت ميدل ايست

دبي, دولة الإمارات العربية المتحدة

بريد إلكترون: zeba@mediaart-me.com

نبذة عن "سوبيريور إسيكس كميونيكيشنز"

تمتع شركة "سوبيريور إسيكس كميونيكيشنز" بمكانة ريادية في تصنيع وتوريد كابلات الاتصالات في أميركا الشمالية. كما أنها في طليعة عالم الابتكار من خلال مجالات الطاقة عبر شبكات الإيثرنت، والمباني والمدن الذكية، والبنية التحتية لشبكات الألياف 5G بما في ذلك الحلول الهجينة والمركبّة، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية التي تم إنجازها في مركز تطوير المنتجات. www.superioressexcommunications.com

نبذة عن "إيه إي إم" للاختبار والقياس

تشمل حلول الاختبار والقياس من شركة "إيه إي إم" أجهزة اختبار شبكة الهواتف المحمولة عالية الأداء، وأجهزة تحليل شبكة الموجّهات. وتمتاز هذه الحلول بأنها معيارية للغاية ومصممة لغرض اختبار شبكات الإيثرنت للمباني والسيارات في كل من البيئات الميدانية والتصنيع. وتوفر "إيه إي إم" أيضاً معالجة آلية لمصنعي الشرائح الأكثر تطوراً في العالم، مما يساعد على تقديم العديد من أكثر المنتجات نجاحاً في اقتصاد شبكة الجيل الخامس. ويقع المقر الرئيسي لشركة "إيه إي إم" في سنغافورة، ولديها مقر آخر في الولايات المتحدة الأميركية في تشاندلر، أريزونا. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.aem-test.com.

نبذة عن "إم إتش تي لايتنغ"

بدأت "إم إتش تي" منذ أكثر من 10 سنوات كشركة مصنعة لتركيبات الإضاءة LED التجارية في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا. وتشتهر الشركة بمعايير الجودة العالية، ومجموعة واسعة من المنتجات والخبرة العملية. وحصل مصنع "إم إتش تي" التي تبلغ مساحته 55,000 قدم مربع في نيويورك، على اعتماد تصنيفات ETL و UL، وشهادة الجودة ISO 9001: 2015. واليوم باتت "إم إتش تي" شركة رائدة ومعترف بها في تطوير تقنيات الإضاءة PoE وأنظمة أتمتة المباني. وتعبّر مهمتنا عما نقوم به حقاً: نحن نبتكر بيئات بناء أكثر أماناً وإنتاجية وأتمتة للغاية، وتضيف قيمة أكبر لأصحابها ومستأجريها. تعرف إلى المزيد عبر mhtlighting.com.