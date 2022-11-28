نظمتها "الاتحادية للضرائب" ضمن فعالياتها بمناسبة "اليوم العالمي للمستقبل"

دبي: أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المنصة الجديدة المتكاملة المُطَوَّرة كلياً للخدمات الضريبية الرقمية "إمارات تاكس"، التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة تُعد من الدعائم الأساسية في بناء مستقبل النظام الضريبي الإماراتي.

جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الهيئة "دور منصة امارات تاكس" في تعزيز استعدادات الهيئة لبناء مستقبل ضريبي أكثر تطوراً" ضمن سلسلة فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمستقبل.

وقال سعادة خالد علي البستاني: "يأتي إطلاق منصة "إمارات تاكس" الرقمية ثم إطلاق تطبيق "إمارات تاكس" الذكي للخدمات الضريبية في وقت لاحق، ضمن خطط التحديث المستمرة التي تقوم بها الهيئة استعداداً لمُستقبل أكثر تطوراً وصولاً لتحقيق الهدف الرئيسي للهيئة للتحول إلى هيئة رائدة عالمياً في القطاع الضريبي".

وأضاف البستاني: "على مدى شهور عديدة قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بجهود مكثفة لبناء منصة "إمارات تاكس" الرقمية وفقاً لأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي لتشكل نقلة نوعية ضمن مراحل الارتقاء بالنظام الضريبي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة للتحول الرقمي في جميع خدماتها، يما يتواكب مع مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات".

وأشار سعادته إلى أن فريق العمل المكلف بتنفيذ منصة "إمارات تاكس"، وتطبيق "إمارات تاكس" الذكي للخدمات الضريبية الرقمية حرص على تجهيز منصة ضريبية متكاملة لتحسين تجارب عملاء الهيئة خلال إدارة عملياتهم الضريبية بأساليب تتميز بأعلى مستويات الكفاءة، والسرعة، والسلاسة، والشفافية.

وأوضح أن الهيئة حرصت خلال تجهيز منصة "إمارات تاكس" على أن تكون خدماتها المُطوَّرة مُتكاملة مع الخدمات الحديثة المُقدمة بالجهات الحكومية المعنية الأخرى مثل "المصرف المركزي"، والبرامج الوطنية الأخرى مثل "الهوية الرقمية" لتبسيط عمليات الاستخدام الأمثل للبيانات المشتركة، وبالتالي تسهيل العمليات والخدمات للمستخدمين.

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