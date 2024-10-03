دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة العامة في إمارة دبي، نظمت مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزوّد الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، "ملتقى المتعاملين" بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين من مختلف القطاعات، واستعراض الحلول الذكية لاتصالات المهام الحرجة التي تعتمد على شبكات التيترا والجيل الرابع، وتسليط الضوء على دورها الفعّال في دعم احتياجات القطاعات الحيوية المتعلقة بالأمن والسلامة العامة مما يسهم في تطوير وتحديث بنية الاتصالات في الدولة.

وقدّمت "نداء" عرضًا شاملاً لأحدث تقنيات الاتصالات المتخصصة الآمنة وحلول وتطبيقات أخرى تعمل على شبكاتها، التي تمثل نقلة نوعية في الارتقاء بمستويات السلامة والأمن في الدولة. كما وجهت "نداء" دعوة خاصة للحضور لزيارة منصتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي سيشهد الكشف عن المزيد من الحلول التقنية المتطورة، ويتيح للمتعاملين فرصة لتجربة التطبيقات والابتكارات التقنية بشكل مباشر، ما يؤكد التزامها بدعم القطاعات الحيوية بأحدث وسائل الاتصال الذكي والآمن.

وفي إطار حرص "نداء" على تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع المتعاملين، تم تخصيص جزء من الملتقى للاستماع إلى آراء المتعاملين وملاحظاتهم حول تجاربهم في استخدام خدمات المؤسسة. وقد أتاح هذا الحوار المباشر فرصة قيمة للتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، فضلاً عن تعريفهم بأحدث الخدمات والإجراءات المتبعة. كما ساهم هذا اللقاء في تعزيز أواصر التواصل والشراكة مع المتعاملين لضمان تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعاتهم وتسهم في تطوير منظومة الاتصالات المتخصصة.

وشدد سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، على التزام المؤسسة الراسخ بتقديم أحدث التقنيات والحلول المتطورة لدعم وتعزيز منظومة الأمن والسلامة في دبي. وأكد أن تعزيز وتطوير البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية يُشكل حجر الزاوية في رؤية "نداء" لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة. كما أشار سعادته إلى أن مشاركة "نداء" في معرض جيتكس جلوبال 2024 ستُعد محطة رئيسية لاستعراض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها الرائدة التي تعكس التزام المؤسسة بريادة التحول الرقمي في مجالات الأمن والاتصالات المتخصصة.

وشهد الملتقى حضور نخبة من المتعاملين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك قطاع الطاقة، وقطاع البيع بالتجزئة، وقطاع المطارات، وشركات الأمن والحراسات، والحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وقطاع الفعاليات الرياضية، وقطاع الضيافة وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يعكس تنوع وتوسع نطاق التعاون بين "نداء" والجهات الرائدة في الدولة.

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