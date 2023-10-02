دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن رعايتها لفريق "دبي ديجرز"، أحد أنجح فرق سباقات قوارب التنين في العالم. وتأتي هذه الرعاية تأكيداً لالتزام الشركة بدعم صحة ولياقة ورفاهية سكان مجتمعاتها السكنية من المواطنين والمقيمين والزوار بدبي.

ويعد فريق "دبي ديجرز" من أشهر أبطال العالم في سباقات قوارب التنين، إذ فاز بست ميداليات ذهبية في عدد من البطولات العالمية، وأحرز ميدالية ذهبية وأخرى فضية وبرونزيتين في "بطولات العالم لفرق الأندية" الأخيرة التي أقيمت في عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال محمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة "نخيل": "نحن فخورون لرعاية فريق ’دبي ديجرز‘ ودعمهم لتحقيق هدفهم بما يعزز مكانتهم كأبطال للعالم، ويرسخ مكانة دبي بقوة على الساحة العالمية كوجهة رائدة في التميز الرياضي. وستساهم رعايتنا لفريق ’دبي ديجرز‘ أيضاً في تزويدهم بالدعم الذي يحتاجونه للمنافسة على الساحة العالمية. وتأتي هذه الرعاية في إطار دعم ’نخيل‘ للصحة والرفاهية التي تعتبر من أولوياتها وتشجيع الناس على تبني نمط حياة صحي، ونأمل بأن يستمر الفريق في إلهام المزيد من الأشخاص للمشاركة في سباقات قوارب التنين بالإضافة إلى الرياضات المائية الأخرى".

من جانبه، قال دانيال وود، كابتن فريق "دبي ديجرز": "يسعدنا أن تكون شركة ’نخيل‘ الراعي الرسمي لفريقنا. تتميز محفظة "نخيل" بمشاريعها على الواجهة البحرية، ما يجعلها الراعي المناسب لفريقنا، كما تنسجم مع مكانتها كمطور عقاري رائد عالمياً والتزامنا بتحقيق التميز والنجاح. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من دعمها لمسابقاتنا القادمة".

ويتدرب فريق "دبي ديجرز" بانتظام في المياه المحيطة بـ"نخلة جميرا"، أحد مشاريع شركة "نخيل" الأيقونية. ويعكس أعضاء الفريق، الذين يقطن العديد منهم مجتمعات "نخيل" السكنية، التنوع الذي تتميز به دبي؛ حيث ينحدرون من 18 دولة مختلفة، بما فيها أستراليا وإنجلترا والفلبين ومصر، وغيرها. وسيقام السباق الافتتاحي للموسم لفريق "دبي ديجرز" في أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر.

وبكونها شركة رائدة في تطوير مشاريع على الواجهة البحرية، تلتزم "نخيل" بتعزيز السعادة والرخاء للجميع وتكرس جهودها لتوفير جودة الحياة لسكان مجتمعاتها في دبي. وتعد المرافق الرياضية جزءاً لا يتجزأ من المخططات الرئيسية والمشاريع العمرانية للشركة لتوفير نمط حياة صحي ومتوازن وشامل للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتواصل "نخيل" دعمها ورعايتها واستضافتها للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية المرموقة مثل "طواف الإمارات 2023"، وكأس دبي العالمي، وسباق "روي نصر للترايثلون"، و"بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي لكرة الشبكة"، وسباق "تحدي جزر دبي المفتوح" التابع لاتحاد الإمارات للدراجات الذي أقيم في وقت سابق من هذا العام.

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.