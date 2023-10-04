(المنامة، البحرين): تستعد مملكة البحرين لاستضافة مؤتمر سيتي سكيب البحرين 2023 مرة أخرى، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال يومي 15 و16 نوفمبر 2023 تحت شعار "الاستدامة والتحول الرقمي". ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر نخبة من أفضل الخبراء في القطاع العقاري لمناقشة التحديات والفرص المتنوعة المتاحة، وذلك من خلال دمج التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المشاريع العقارية.

سوف يتضمن الحدث جدول أعمال يحتوي على مجموعة واسعة من الفعاليات، بما في ذلك أكثر من عشرين ساعة من المناقشات التي سيقدمها الخبراء في القطاع العقاري ومهندسين معماريين ملهمين وكبار الاستشاريين، حيث سيتم إلقاء الضوء على الدور الفعال للاستدامة والابتكار الرقمي في دفع القطاع العقاري لآفاق جديدة.

ومن أبرز المتحدثين في هذه الفعاليات: سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، إلى جانب مجموعة واسعة من المتخصصين في هذا القطاع، بما في ذلك السيد جاي بيري رئيس التطوير في هيئة تطوير بوابة الدرعية، والسيدة فرناندا لوناردوني رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسيتم تسليط الضوء على مواضيع ذات أهمية في تشكيل أسواق المستقبل، التي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.

سيتاح للمشاركين في المؤتمر فرصة لمناقشة مواضيع متعمقة ومفصلة تتعلق بالقطاع العقاري، وبالأخص فيما يتعلق بالاستدامة، وسوف تركز المناقشات على تعزيز تبني ممارسات المباني الخضراء الصديقة للبيئة في مجال العقارات في البحرين، ومستقبل حلول الاستدامة، واستراتيجيات الاستثمار. كما سيتم التركيز على الاتجاهات العالمية والإقليمية في مجال التكنولوجيا العقارية، والبحث في استراتيجيات تهدف إلى دمج التحول الرقمي في القطاع، بالإضافة إلى "إنترنت الأشياء" و"البيانات الضخمة" في عمليات التطوير والإدارة، وأطر العمل التنظيمي الداعمة للنقلة الرقمية، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشاتها خلال المؤتمر كمسابقة البحرين للابتكار العقاري التي تم إطلاقها مؤخراً.

سيحظى الزائرون للمعرض على فرصة فريدة للاطلاع على السوق العقاري في المنطقة. ويعتبر معرض سيتي سكيب البحرين منصة لجمع المستثمرين والخبراء والباحثين عن الفرص العقارية مع المطورين والوسطاء والمتخصصين، لاستعراض أحدث المشاريع وتعزيز التواصل والتفاعل بين جميع المتعاملين تحت سقف واحد. كما ستتاح الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في المنطقة.

ويوجه سيتي سكيب البحرين 2023 دعوة لجميع المهتمين للانضمام إلى الحدث العقاري الأكبر في مملكة البحرين.

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