دبي - انطلق اليوم الأول من ورشة عمل "استعادة التراث السوري وإحياء المجتمعات المحلية" في إكسبو 2020 دبي في 21 مارس 2022 ونظمتها الأمانة السورية للتنمية ، بالتعاون مع الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي.

بدأ اليوم بكلمة افتتاحية ألقاها السيد عمر شحادة ، الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية ، إكسبو 2020 دبي.

ثم قدم السيد فارس كلاس ، عضو مجلس أمناء الأمانة السورية للتنمية ورشة العمل بالقول: "إن استعادة التراث المادي وغير المادي لسورية أولوية بالنسبة لنا ولكننا نعلم أنه لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحن نعلم أن هذه مهمة يجب أن تتضافر الجهود الوطنية والدولية من أجلها. ليس لمساعدة سورية وحدها ، ولكن للمساعدة في ترسيخ روح الإنسانية في عملنا وترك إرث نفخر به جميعاً "

تلى ذلك عرض بعنوان "حالة مواقع التراث العالمي في سورية" قدمته السيدة لينا قطيفان ، مديرة العلاقات الدولية في المديرية العام للآثار والمتاحف في سورية .

عرضت السيدة قطيفان في عرضها بالتفصيل للحضور الوضع الحالي لمواقع التراث الثقافي السوري والمجتمعات التي تعيش حولها ، مع التركيز بشكل خاص على المواقع الستة المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وعقدت ثلاث حلقات نقاشية خلال اليوم الأول من الورشة بعنوان؛

"دور المنظمات الدولية في التراث الثقافي السوري"

"تجارب استعادة التراث الثقافي والمجتمعات المحلية"

"حالة حلب"

بعد جلسات النقاش ، خاطب السيد مايكل أنجلو بيستوليتو ، أحد الفنانين الأكثر نفوذاً في العالم في وقتنا الحاضر ، الجمهور عن طريق الفيديو للإعلان عن تركيب عمله الفني المشهور "الجنة الثالثة" في موقع التراث العالمي لمدينة حلب القديمة.

مايكل أنجلو بيستوليتو رسام إيطالي وناشط ومنظر فني تم الاعتراف به كواحد من الممثلين الرئيسيين للفن الإيطالي. يتعامل عمله بشكل أساسي مع موضوع التفكير وتوحيد الفن والحياة اليومية. اختار حلب موطنًا لـ "الجنة الثالثة" كرمز لنهضة المدينة ومستقبل من السلام والمصالحة.

الهدف من ورشة العمل هو وضع الحلول والمقترحات والموارد اللازمة لتطوير طريق نحو استعادة التراث العالمي المتميز في سورية.

تفاصيل الجلسات النقاشية

الحلقة النقاشية الأولى: "دور المنظمات الدولية في التراث الثقافي السوري"

مدير الجلسة: لويس مونريال ، صندوق آغا خان للثقافة

المتحدثون: Lazare Eloundou ، مدير WHC

ميخائيل بيوتروفسكي ، المدير العام لمتحف التراث الحكومي

تيريزا باتريشيو ، ايكوموس

زكي أصلان ، ICCROM

باولو جليسنتي ، المفوض العام لمشاركة إيطاليا في إكسبو 2020 دبي

نذير عوض ، المدير العام ، DGAM

الحلقة النقاشية الثانية: "تجارب استعادة التراث الثقافي والمجتمعات المحلية"

المنسق: فرانشيسكو باندارين ، الثقافة ADG السابقة لليونسكو

المتحدثون: أجمل مايواندي ، مدير الآغا خان ، أفغانستان

عمرة هادزيم محمدوفيتش ، مركز التراث الثقافي ، المنتدى الدولي بالبوسنة ، مديرة

جيوفاني فونتانا أنتونيلي ، خبير ومستشار التراث الثقافي

منير بوشناكي ، مساعد المدير العام السابق لثقافة اليونسكو

سالفاتور روسو ، جامعة البندقية IUAV

الحلقة النقاشية الثالثة: "حالة حلب"

مدير الجلسة: تييري جراندين ، مهندس معماري ، حلب

المتحدثون: شادي الشيعي ، الرئيس التنفيذي ، الأمانة السورية للتنمية

دانييل بيني ، مهندس معماري ، مخطط حضري ومحافظ ، إيطاليا

تميم قسمو عالم آثار ، لجنة ترميم الجامع الأموي

صخر العلبي ، DGAM حلب

هالة رزق ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوريا

#بياناتحكومية

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للاستفسارات الإعلامية:

- لينا الحصري

جوال: 00971 50 280 3580

بريد إلكتروني: lina.husri@gmail.com

نبذة عن مواقع التراث العالمي في سورية:

مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) هي أماكن ذات أهمية للتراث الثقافي أو الطبيعي كما هو موصوف في اتفاقية التراث العالمي لليونسكو ، التي تأسست عام 1972. قبلت الجمهورية العربية السورية الاتفاقية في 13 أغسطس 1975 ، مما جعل مواقعها التاريخية المؤهلة للإدراج في القائمة. حتى عام 2016 ، تم تضمين ستة مواقع في سورية.

تم إدراج الموقع الأول في سورية ، مدينة دمشق القديمة ، على القائمة في الدورة الثالثة للجنة التراث العالمي ، التي عقدت في باريس ، فرنسا عام 1979. تم إدراج مدينة بصرى القديمة وموقع تدمر في العام التالي باعتباره الثاني والموقع الثالث ، بينما أضيفت مدينة حلب القديمة في عام 1986. وأضيفت قلعة الحصن وقلعة صلاح الدين بشكل جماعي إلى القائمة في عام 2006 ، تليها القرى القديمة في شمال سورية في عام 2011.

تم وضع جميع المواقع السورية الستة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر منذ عام 2013 ، حيث تعرضت سلامتها بدرجات متفاوتة للخطر بعد اندلاع النزاع المسلح في سورية ؛ تعرضت حلب على وجه الخصوص لأضرار جسيمة ، في حين تم تدمير عدد من المباني البارزة في تدمر.

عن الأمانة السورية للتنمية:

الأمانة السورية للتنمية هي منظمة تنموية وطنية تقود التغيير الاجتماعي على أرض الواقع في سورية. ينصب عملها في الغالب في الميدان ، حيث تعمل بشكل عملي مع الأفراد والمجتمعات لبدء حلول دائمة لتحديات التنمية.

تسعى الأمانة جاهدة من أجل تغيير إيجابي طويل الأمد في خمسة مجالات ذات أولوية تعزز المشاريع الاقتصادية المعتمدة على الذات ، وتقدم التعلم والمهارات الحياتية ، وتحمي الهوية الثقافية السورية النابضة بالحياة ، وتبني مجتمعات قوية ومتفاعلة ، وتوفر حلولًا إنسانية تغير الحياة.

نبذة عن الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي:

منذ فجر التاريخ الموثق ، ساهم الشعب السوري بإنجازات كبيرة في تطور تاريخ البشرية.

يعرض جناح سورية حضارة ثرية أرست أسس العالم الحديث ، وظلت مكونًا ديناميكيًا فيه ، وتريد النهوض من جديد والمطالبة بمكانتها في العالم. كانت سورية موطنًا لأول محصول وأول أبجدية وأول نوتة موسيقية وقصيدة. كنا أول مثال حقيقي لموضوع "تواصل العقول وصنع المستقبل" لمعرض إكسبو 2020 دبي ، ونحن على ثقة من أن تراثنا الغني وطبيعتنا الرائدة ستغذي مستقبلنا المشرق.

يرحب الجناح السوري بزوار إكسبو 2020 دبي من جميع أنحاء العالم.