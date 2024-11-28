يجمع المؤتمر الذي يستمر ليومين نخبة من أبرز الخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة موضوعات تشمل المركبات ذاتية القيادة والكهربائية والطائرات المسيرة والبنية التحتية للمدن الذكية

تتضمن فعالية لوجيموشن أيضاً انعقاد مؤتمر سكايلكس وقمة التجارة العالمية والبنية التحتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يجتمع نخبة من أبرز قادة القطاع وصناع السياسات والمبتكرين في منتدى ترانزموبيليتي خلال فعاليات معرض لوجيموشن الذي يقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 ديسمبر لمناقشة مستقبل قطاع النقل في المنطقة، حيث تنعقد الدورة الافتتاحية من لوجيموشن في مركز دبي التجاري العالمي، وسيكون التنقل أحد أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المعرض.

يستضيف مؤتمر ترانزموبيليتي ​​أكثر من 40 متحدثاً خبيراً وسيوفر منصة مثالية للتواصل رفيع المستوى، حيث سيكتسب المشاركون تحليلات دقيقة عن مجالات تشمل المركبات ذاتية القيادة والتقنيات الخضراء المستدامة والبنية التحتية للمدن الذكية وأحدث التطورات في الشحن والخدمات اللوجستية.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير عام لوجيموشن: "يوفر منتدى ترانزموبيليتي فرصة قيمة للمشاركة في المناقشات عن مستقبل النقل، مع التركيز على الحلول الذكية والآمنة والمبدعة، حيث سيجمع لوجيموشن نخبة من أبرز قادة الفكر الدوليين الرائدين في قطاع التنقل".

ومن بين أبرز المتحدثين الذين سيشاركون في الفعالية: أندريه دي ليون، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب تي تي؛ ومعاذ حداد، مدير الاستراتيجية والتطوير في شركة تروكس لتكنولوجيا النقل؛ والدكتور محمد مصطفى، المدير الإقليمي للتنقل والتخطيط في شركة إيجيس الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ ورامي قاروط، المستشار الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي.

هذا وتتبنى الحكومات في الشرق الأوسط بشكل متزايد المركبات ذاتية القيادة والكهربائية لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، وقد حددت حكومة دبي هدفاً لجعل 25% من مجمل رحلات النقل ذاتية القيادة بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجية دبي للنقل الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الاستثمارات في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المنطقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لإيجاد حلول النقل أكثر استدامة.

تتضمن الجلسات الرئيسية في اليوم الافتتاحي لمنتدى ترانزموبيليتي انعقاد جلسة نقاشية بعنوان "ريادة مستقبل التنقل: دمج الابتكار والاستدامة في النقل العالمي" والتي تستكشف أحدث التطورات في المركبات ذاتية القيادة والكهربائية. وستتناول الجلسة التي يشارك فيها جوناثان سبير، مستشار سياسة واستراتيجيات النقل في شركة اتكينز رياليس، وسامانثا رولز، مديرة العمليات في شركة سيركو، من بين العديد من الخبراء الآخرين في القطاع، كما ستستكشف الجلسة أيضاً دور البنية التحتية للمدينة الذكية في تعزيز التنقل.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، سيقدم مارتن أوسردورفر، الرئيس التنفيذي لشركة رايلتراكشين، عرضاً تقديمياً بعنوان: "إحداث ثورة في السكك الحديدية: ابتكارات من أجل مستقبل مستدام". وستناقش الجلسة آخر التطورات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن تجارب الركاب، كما ستستكشف أيضاً دور النقل بالسكك الحديدية في الحد من انبعاثات الكربون.

في اليوم الثاني من منتدى ترانزموبيليتي، سيستضيف أكين آدمسون، مدير منطقة الشرق الأوسط في مجموعة ريكاردو، عرضاً تقديمياً عن "التكامل الشامل للسيارات الكهربائية في نظم النقل الحضري"، حيث سيتطرق العرض لموضوع تطوير البنية التحتية الشاملة للشحن ودور التخطيط الحضري في استيعاب المركبات الكهربائية.

كما سيتناول اليوم الأخير من منتدى ترانزموبيليتي إدارة المرور وحلول الازدحام خلال سلسلة من العروض التقديمية وجلسات النقاش الجماعية. وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال "الاستثمار في حلول المرور الذكية للحد من الازدحام الحضري" و"تحليل حلول التنقل التحويلية للنقل الحضري". بالإضافة إلى ذلك، ستقدم أوريلي دوس سانتوس، رئيسة المدينة الذكية في إيجيس الشرق الأوسط وجنوب آسيا، دراسة حالة عن الحلول المبتكرة لتخفيف الازدحام الحضري.

وستتضمن الدورة الأولى من لوجيموشن ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات تشمل: التخزين، وإدارة سلاسل التوريد، والحلول الرقمية، والشحن والبضائع، وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية، والنقل والتنقل، والامتثال والبنية التحتية، والخدمات الاستشارية.

وتعد لوجيموشن الفعالية الجديدة الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية الدولية، حيث ستقام في موقع مشترك مع معرض أوتوميكانيكا دبي.

وسيكون الشريك الحكومي لمنتدى ترانزموبيليتي هو مجلس الأمن السيبراني، والراعي البلاتيني للمؤتمر هو 7 أكس وشريك التنقل المستقبلي للمؤتمر هو هايبرلوب تي تي.

سيقام كلٌ من المعرض والمؤتمرات في قاعة زعبيل 6 بمركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض لوجيموشن:

لوجيموشن هو المنصة العالمية التي ستغيّر قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل والتنقل. تقام الدورة الأولى منه في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع بين المبتكرين وقادة الفكر وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم في هذه الفعالية الرائدة في عالم الخدمات اللوجستية والتنقل. سيشارك لوجيموشن موقعه مع معرض أوتوميكانيكا دبي، في المدينة الأكثر تقدماً، دبي. وهو المنصة التي تلتقي فيها القيادات البارزة بالشركات المبتكرة لتشكيل مستقبل هذه القطاعات الديناميكية بشكل فعال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 600* مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالاضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لوجيموشن، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي ورلد ميدل إيست، بيوتي ورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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أُسيد كالو

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