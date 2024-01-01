الدمام: كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، شركة نجم لخدمات التأمين تقديراً لمشاركتها كشريك للسلامة المرورية في الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، الذي نظمته الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) في المنطقة الشرقية مؤخراً تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل وسلامة المرور).

وقد أعرب الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ محمد يحيى الشهري عن اعتزازه بتكريم سمو أمير المنطقة الشرقية لشركة نجم، مشيراً إلى أن استراتيجية "نجم" تهدف إلى تبني المبادرات التي تعزز التوعية والسلامة المرورية، ولافتاً الانتباه إلى الدور المميز الذي يقوم به قطاع التأمين على المركبات ليصبح نموذجاً يُحتذى به على مستوى المملكة والمنطقة.

وأضاف الشهري: تأتي مشاركة نجم في هذا الملتقى انــطــلاقاً مـن نهجها الهادف الى الحد من الحوادث المرورية، كجزء من استراتيجيتها القائمة على دعم صناعة تأمين ‏المركبات وتطويرها في المملكة وفقاً للمعايير العصرية وبما يتواءم ورؤية المملكة 2030 ،

وأوضح الشهري أن نجم حرصت من خلال جناحها في المعرض على استعراض جهودها في تنظيم الحملات التي أطلقتها خلال عام 2023 في مجال التوعية المرورية للحد من حوادث الطرق، والمساهمة في تحقيق السلامة، حيث ساهمت تلك الحملات في تجاوز حالات الازدحام وتخفيف الاختناقات المرورية، وكذلك زيادة وعي وإرشاد ملاّك وقائدي المركبات حول مسؤولية القيادة، والاستجابة للحوادث الطارئة بالسرعة الممكنة.

هذا، وقد قدمت "نجم" عبر جناحها في المعرض المصاحب للملتقي تعريفاً بنظام الخرائط الحرارية وأنظمة المراقبة وخريطة الميدان، والتي من شأنها العمل على معالجة المواقع التي تسجل نسبة حوادث عالية وفقاً للخريطة الحرارية، مما يساهم في خفض الحوادث بنسبة كبيرة، من خلال تحديد مواقع الحوادث الأكثر تكراراً ودراسة المسببات ودعم جهود الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتعد "نجم لخدمات التأمين" شركة مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات ‏‎لكل المواطنين والمقيمين والزائرين في 44‏‎ ‎مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة.

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