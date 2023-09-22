تقديراً لمساهماتها في منظومة ريادة الأعمال في الشارقة

فازت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ"مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع) بـ"جائزة المرأة العربية 2023" في فئة "ريادة الأعمال"، تقديراً لجهودها البارزة في تعزيز ريادة الأعمال في المنطقة العربية وفتح الأفق أمام المبتكرين وأصحاب المشاريع السباقة ليبدأوا أعمالهم ويوسعوا حضورهم في سوق الأعمال.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي تنظمه مجلة "أريبيان بزنس" في "فندق جميرا ميناء السلام" بدبي، تكريماً للنساء المتميزات اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في مختلف المجالات، والاحتفاء بتجاربهن في إحداث أثر ملموس في واقع بلدانهن ومجتمعاتهن.

ونجحت نجلاء المدفع خلال مسيرتها المهنية في الارتقاء باستراتيجية "مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع) وتمكين رائدات ورواد الأعمال الطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم، فمن خلال مجموعة متكاملة من المبادرات، برز دور "شراع" كحاضنة تثري منظومة ريادة الأعمال وتساعدها على الازدهار، وتدعم مؤسسي الشركات وتمدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

وحول فوزها بالجائزة، قالت نجلاء المدفع: "يقال أن كل حلم كبير يبدأ بإنسان حالم يستلهم النجاح من الشخصيات العظيمة، وييشرفني أن أهدي فوزي بهذه الجائزة لشخصيتين عظيمتين، مهدت رؤاهما لنا الطريق خلال هذه الرحلة الفريدة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أسهمت رؤيته الحكيمة بالارتقاء بالشارقة ليس كمدينة وإمارة فحسب، وإنما كمنارة عالمية للتقدم والتطور، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) التي كرست جل جهودها لإثراء الجيل القادم من صناع التغيير".

وأضافت: "وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر لفريق عمل (شراع) الذي جسد جوهر هذه الرؤية، وأشكر جهودهم وإيمانهم بأن كل فكرة تحقق هدفاً، وكل تحدٍ يتحول إلى فرصة، وكل حلم يجد طريقه إلى التحقق على أرض الواقع، وخير نموذج لذلك رواد ورائدات الأعمال الذين تشرفت بالعمل معهم، وأقول لهم: إصراركم وعزيمتكم تحفزنا على تحقيق الإنجازات وتعزيز استراتيجيتنا، ومشاريعكم وشركاتكم تعكس الرؤية التي ترشدنا في (شراع) وتؤكد أن الجهود المشتركة تفضي إلى آفاق أوسع وأرحب".

"شراع" يحفز ريادة الأعمال

وتحت إدارة نجلاء المدفع، أصبح مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) شعاراً للنجاح الريادي، حيث يتضمن منهجه الشامل واستراتيجيته المتكاملة لدعم الشركات الناشئة تسهيل الوصول إلى التمويل والتوجيه والإرشاد والتدريب ضمن مجتمع مزدهر من الخبراء والمتخصصين.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن "مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع)

تأسس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" لدعم بيئة الأعمال الحاضنة لريادة الأعمال في الشارقة في عام 2016 ويهدف لتحفيز تأسيس الشركات الناشئة ونموها وتجمع منصات "شراع" الشركات الناشئة والرواد والطلاب وتتيح لهم مجموعة من خدمات تطوير المهارات والموارد الداعمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة، ويقوم المركز ببناء شبكة شاملة وتعاونية بين رواد الأعمال على مستوى العالم لدعم أعضائه في النمو التوسع بمشاريعهم.

عن "جائزة المرأة العربية" التابعة لمجلة "أريبيان بزنس"

تحتفي "جائزة المرأة العربية 2023" التابعة لـ"أريبيان بزنس" بالتميز،ويكرم حفل توزيع الجوائز الإنجازات المتميزة للمرأة ويلهم النساء للاقتداء بهن. وتضمن حفل توزيع الجوائز معرضاً فنياً يسلط الضوء على إسهامات النساء العربيات عبر التاريخ من خلال عرض الإنجازات المشرفة التي حققتها النساء العربيات في مختلف المجالات على مدار 2000 عام، تأكيداً على قوة المرأة وقدرتها على ترك أثر إيجابي كبير في المجتمع.