أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظم المصرف المركزي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي فعالية "سباق الجري للمصرف المركزي" يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2025 في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

حضر الفعالية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 7,000 متسابق ومتسابقة من مختلف الاعمار من موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي وأفراد المجتمع ومن ذوي أصحاب الهمم.

تضمنت الفعالية سباقات جري بمسافات متنوعة (1 كم، 3 كم، 5 كم، و10 كم) لتتناسب مع جميع المستويات الرياضية، سواء للمحترفين أو الهواة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية تفاعلية لجميع أفراد المجتمع. تعكس هذه المبادرة التزام المصرف المركزي بدعم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز الممارسات الصحية الإيجابية، وتبني نمط حياة نشط لتحسين الصحة والإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات.

في أجواء احتفالية، أطلق معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الامارات المركزي، شارة انطلاق السباق، بحضور معالي خليل محمد فولاذي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الأسبق، ومساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية المرخصة. وفي ختام الفعالية، قام معالي المحافظ بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من المسافات المحددة.

وأعرب معالي المحافظ عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ منصور بن زايد على رعايته الكريمة للحدث، الذي لاقى مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. كما قدم الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على التعاون المثمر في تنظيم هذه الفعالية الكبيرة. وأكد أن مبادرة "سباق الجري للمصرف المركزي"، تأتي بالتزامن مع "عام المجتمع"، وتعكس حرص المصرف على دعم المشاركات المجتمعية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، ونشر السعادة، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية من خلال تعزيز الثقافة الرياضية، وتحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة لتعزيز طاقاتهم والإسهام في بناء مستقبل أفضل لمجتمع الإمارات.

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