فريق "نينجا" يتوج بلقب البطولة الأضخم على مستوى المنطقة

شهدت (الجولة العالمية للرياضات الالكترونية – دبي) نجاحًا كبيرًا وإقبالًا جماهيريًا واسعًا لمتابعة البطولة التي أقيمت ضمن المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة الذي نظمته مجموعة (إي إم جي) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز عالمي لصناعات تكنولوجيا المستقبل ووجهة رائدة لتطوير الرياضات الافتراضية والمحتوى الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

وفاز فريق (نينجا إن بيجاماس) بلقب بطولة الجولة العالمية للرياضات الالكترونية – دبي بعد تغلبه على فريق (ماوز) في المباراة النهائية بجولتين مقابل جولة واحدة، وتأهل الفريقان إلى النهائي بعد فوزهما على الفرق المشاركة في البطولة والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت كل مجموعة 4 فرق هي الأفضل في الرياضات الالكترونية المحترفة من جميع أنحاء العالم والتي ضمت فرق (نصر، كومبلكسيتي، أو جي، موفي ستار رايدرز، تايلو، وتيم فالكونز)، وتسلم الفريق الفائز كأس البطولة وحصل على الجائزة الكبرى التي بلغ مجموعها 250 ألف دولار أمريكي.

وتضمن مهرجان الألعاب الالكترونية الأضخم من نوعه في المنطقة تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الالكترونية من بينها دوري الأساطير، وكول أوف ديوتي، وفيفا لكرة القدم، وتيكن 7، وفورتنايت، وفالورانت، بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي (في آر) المتنوعة.

كما تضمن المعرض مجموعة من فعاليات وعروض الموسيقى الحية من أشهرها عرض عازف البيانو الياباني الشهير أنيميز والمغني الياباني أكيبوشي، ولقاءات مباشرة مع الموسيقيين وبعض المؤثرين من مشاهير الألعاب الالكترونية، وتم خلال المعرض إطلاق مسابقة (كوزبلاي) لاستعراض الأزياء التنكرية لأشهر الشخصيات السينمائية العالمية تنافسوا على مجموع جوائز بلغ أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، كما ضم المعرض أيضاً مجموعة واسعة من متاجر البضائع الرسمية لأفضل فرق الألعاب واللاعبين. وتم بث كافة منافسات البطولة على حسابات (إي إم جي) الرسمية على موقعي تويتش ويوتيوب.

وقال عبد الله القرق، مؤسس إي إم جي ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية: "نشكر كل شركاؤنا من المؤسسات الوطنية الذين ساعدونا كثيرًا لتنظيم هذا الحدث وساهموا في نجاحه وإظهاره بهذه الصورة المشرفة وعلى رأسهم مجلس دبي الرياضي الذي قدم لنا كل سبل الدعم والتسهيلات حتى نستطيع أن نقدم حدثًا دوليًا بهذا الحجم على مستوى عالمي يليق باسم دبي، ونحن سعداء لنجاح أول معرض إي إم جي للألعاب الإلكترونية في المنطقة على الإطلاق، لقد كان هذا المعرض من أروع مهرجانات الألعاب الإلكترونية على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة، وعمل فريقنا بلا كلل لجلب ألمع وأفضل المواهب إلى المعرض، بما في ذلك لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين الذين شاركوا في الجولة العالمية للرياضات الالكترونية، والمؤثرين المفضلين في المنطقة والمواهب الموسيقية الشهيرة عالمياً مثل أنيميز وأكيبوشي، وكانت مسابقة الملابس التنكرية هي الأبرز في المعرض، ومثل المعرض تجربة استثنائية لا تُنسى وعلامة فارقة في تطور مشهد الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف القرق: "يعد إنشاء مجموعة واسعة من أنظمة الرياضات الإلكترونية ذات المستوى العالمي هو الهدف الأساسي لشركتنا، حيث نركز يركز على تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، ونعمل على تنظيم العديد من البطولات العالمية في الرياضات الالكترونية على مدار العام للمساهمة في دعم القطاع الرياضي والسياحي".

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