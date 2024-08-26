اختتمت منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية بأندية دبي التي نظمها مجلس دبي الرياضي في إطار سياسته لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023 – 2033، وكذلك لدعم جهود الأندية في إعداد فرقها لمنافسات الموسم الرياضي 2024-2025، والتي ضمت 3 رياضات هي كرة السلة والكرة الطائرة واليد، وشاركت فيها فرق أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا ضمن فئتي الشباب والناشئين.

وفاز فريق نادي النصر الرياضي بالمركز الأول في فئة الشباب لبطولة الكرة الطائرة، تلاه فريق نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثاني، وحل فريق الصل في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول تلاه فريق نادي النصر الرياضي في المركز الثاني، وحل فريق الوصل في المركز الثالث، وجاء فريق حتا في المركز الرابع.

وفي منافسات بطولة كرة السلة فاز فريق النصر الرياضي بالمركز الأول في فئة الشباب، تلاه فريق نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثاني، وحل فريق نادي الوصل الرياضي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول تلاه فريق نادي النصر الرياضي في المركز الثاني، وحل فريق نادي الوصل في المركز الثالث.

وفي بطولة كرة اليد، فاز فريق الوصل بالمركز الأول في فئتي الشباب والناشئين، تلاه فريق شباب الأهلي في المركز الثاني في الفئتين، وحل منتخب الإمارات للناشئين في المركز الثالث في فئة الشباب، فيما حل فريق النصر في المركز الثالث في فئة الناشئين.

وشارك في منافسات الدورة 260 لاعبا من فئتي الناشئين والشباب الذين خاضوا 39 مباراة في جميع الألعاب، وزعت على 18 مباراة لكرة السلة و12 مباراة لكرة اليد و9 مباريات للكرة الطائرة، وأقيمت المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية، حيث أقيمت منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، وأقيمت منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، فيما أقيمت منافسات كرة اليد في نادي الوصل.

وتساهم هذه البطولات في تحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تمثل المباريات مرحلة مهمة في استعدادات الأندية وفي رفع لياقة المنافسات لدى اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بما يساعدها على تحقيق أهدافها للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.

-انتهى-

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