توقيع 7 اتفاقيات بين المؤسسات البحرينية المشاركة مع عدد من الشركات العالمية

المنامة – اختتم صندوق العمل (تمكين) مشاركته في معرض جيتكس جلوبال للعام 2024 بنجاح وذلك من خلال رعايته لجناح البحرين في المعرض والذي ضم 16 مؤسسة بحرينية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين: مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الاتصالات. وحظي جناح مملكة البحرين بإقبال عالي من زوار المعرض العالمي الذي يقام سنويًا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة ويعد وجهة مهمة لأبرز الشركات التكنولوجية العالمية، وصناع القرار والمهتمين بالتكنولوجيا.

وتعليقاً على هذه المشاركة المثمرة، أشادت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) بالمستوى المشرف الذي قدمته المؤسسات البحرينية من خلال مشاركتها في المعرض، حيث سلطت الضوء على قطاع تقنية المعلومات الرائد في مملكة البحرين.

وأضافت: "جاءت رعاية تمكين لجناح مملكة البحرين في معرض جيتكس جلوبال لهذا العام استكمالاً لدعمنا المتواصل لقطاع تقنية المعلومات في البحرين نظراً لأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني. حيث نحرص دائماً على تقديم برامج ومبادرات تحاكي احتياجات المؤسسات التقنية في البحرين إيماناً منا بالدور المحوري لهذا القطاع الذي يشهد نمواً مطرداً في جميع أنحاء العالم. وجعلنا من أولوياتنا تقديم الفرص الواعدة لهذه المؤسسات من أجل دعمها في تحقيق النمو والتوسع داخل البحرين وخارجها، مما سينعكس إيجاباً بلا شك على اقتصاد مملكة البحرين ويقدم فرصاً وظيفية مميزة للكفاءات البحرينية في هذا القطاع"

واستطاعت الشركات البحرينية إبرام العديد من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية والتي تضمنت ما يلي:

توقيع اتفاقية تعاون بين معهد Reboot للبرمجة وشركة Raincode السويدية التي تختص بالاستشارات التكنولوجية وذلك لتأسيس مركز للكفاءات التقنية في مجال البرمجة يقدم فرص تدريب وتوظيف لخريجي المعهد

للبرمجة وشركة السويدية التي تختص بالاستشارات التكنولوجية وذلك لتأسيس مركز للكفاءات التقنية في مجال البرمجة يقدم فرص تدريب وتوظيف لخريجي المعهد وقعت شركة إنفيتا اتفاقية تعاون مع شركة Regula المتخصصة في معدات الطب الشرعي وحلول التحقق من الهوية وذلك بهدف جعل إنفيتا الموزع المعتمد في البحرين لحلول التحقق من الهوية المبتكرة التي تقدمها Regula

المتخصصة في معدات الطب الشرعي وحلول التحقق من الهوية وذلك بهدف جعل إنفيتا الموزع المعتمد في البحرين لحلول التحقق من الهوية المبتكرة التي تقدمها وقعت شركة إنفيتا اتفاقية تعاون مع شركة UI Path وهي شركة عالمية تختص بتصميم نظم أتمتة العمليات الروبوتية وذلك بهدف تطوير منتجاتها وخدماتها

وهي شركة عالمية تختص بتصميم نظم أتمتة العمليات الروبوتية وذلك بهدف تطوير منتجاتها وخدماتها وقعت شركة FACEKI عدد من الاتفاقيات مع كل من: Virtuthinko ، وصفقات، و rentA بهدف توسعة أعمال الشركة والوصول لأسواق جديدة وتحسين الحلول المقدمة محلياً وعالمياً

عدد من الاتفاقيات مع كل من: ، وصفقات، و بهدف توسعة أعمال الشركة والوصول لأسواق جديدة وتحسين الحلول المقدمة محلياً وعالمياً وقعت شركة الخدمات المالية العربية ( AFS ) مذكرة تفاهم مع مجموعة الأمثل لبحث طرق دمج الحلول التي تقدمها

كما تضمنت المشاركة البحرينية العديد من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية التي شارك فيها ممثلو الجناح والتي تناولت مختلف المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتدريب على المهارات التقنية المطلوبة، والحلول التمويلية للمؤسسات الناشئة التقنية، وغيرها المزيد إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين الدوليين.

ويأتي دعم تمكين للمؤسسات البحرينية للمشاركة في معرض جيتكس سنويا تماشياً مع أولوياتها الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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