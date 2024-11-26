43,732 زائرًا شاركوا في نسخة 2024 من المعرض، بزيادة 25% مقارنة بالنسخة السابقة.

توسعت مساحة المعرض بنسبة 15% لتصل إلى 75,000 متر مربع.

ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية بنسبة 14% ليصل إلى 813 عارضًا.

أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اختتمت فعاليات النسخة السادسة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب بنجاح لافت ليعكس هذا النجاح مكانة المعرض كواحد من أهم وأكبر الفعاليات المتخصصة في القوارب واليخوت الفاخرة والرياضات البحرية على مستوى المنطقة.

وأقيم المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ونظمت المعرض مجموعة أدنيك بتميز وإبداع في قاعة المارينا بمركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “إن النجاح الكبير لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، يعكس التزامنا في مجموعة أدنيك بالتميز في التخطيط والتنظيم، وبناء منصة بحرية عالمية تجمع بين الابتكار والتجربة الفريدة والتأكيد على أن أدنيك هي الوجهة العالمية الرائدة لتنظيم واستضافة الفعاليات البحرية الكبرى.

وأوضح شهدت النسخة الحالية مشاركة واسعة من 43,732 زائرًا وزيادة ملحوظة في مساحة المعرض وعدد العارضين مما عزز من مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار والاستدامة في القطاع البحري العالمي.”

واستضاف المعرض، 43,732 زائرًا، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالنسخة السابقة.

كما شهد المعرض نموًا ملحوظًا في الحجم والنطاق، حيث توسعت مساحة العرض بنسبة 15% لتصل إلى 75,000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية بنسبة 14% ليبلغ 813، مقارنة بـ 711 في النسخة السابقة، مع مشاركة عارضين من 56 دول، بما في ذلك ست دول تشارك لأول مرة، وهم لوكسمبورغ واليونان والسويد، ومصر والبحرين وروسيا.

وإلى جانب العرض المميز لأحدث القوارب واليخوت الفاخرة والتقنيات البحرية، تم تنظيم تسع ورش عمل متخصصة تناولت موضوعات متنوعة مثل البحث العلمي البحري، والمبادرات المستدامة، والتعليم البحري من خلال أكاديمية أبوظبي البحرية، بالإضافة إلى ورشة “الكابتن الصغير”. كما تم تسليط الضوء على النقل البحري العام، وإدارة النفايات في المراسي، وسلامة الشواطئ، مما عزز من قيمة المعرض كمنصة تعليمية وتوعوية.

ونظم المعرض بالشراكة مع مجموعة من الجهات الاستراتيجية، بما في ذلك “أبوظبي البحرية” كشريك استراتيجي، وهيئة البيئة – أبوظبي” كشريك للمعرفة والاستدامة، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي” كشريك رسمي للوجهة.

ومن خلال التنوع الكبير في أنشطته وفعالياته، سلط معرض أبوظبي الدولي للقوارب الضوء على دور أبوظبي الرائد في تنظيم فعاليات بحرية عالمية المستوى. وأكدت هذه النسخة على التزام مجموعة أدنيك بتعزيز الابتكار البحري والاستدامة، وترسيخ مكانة العاصمة كمركز عالمي للتميز في قطاع الصناعات البحرية.

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