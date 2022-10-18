افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش معرض نجاح ابوظبي في دورته السادسة عشره. وحضر الافتتاح كل من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات و أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وعدد من السفراء والممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقام معالي الشيخ نهيان بجولة داخل المعرض وتفقد الاجنحة المشاركة. وانطلقت فعاليات المعرض -الذي سيستمر لغاية 18 أكتوبر- في القاعتين 7 و8 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستنطلق فعالياته أيضاً في مركز دبي التجاري العالمي من 23 ولغاية 25 أكتوبر. ويهدف المعرض إلى تزويد الطلبة وأولياء الأمور بأهم الأدوات والمعارف اللازمة قبيل انطلاقهم في حياتهم الجامعيّة. ويمكن للراغبين بالمشاركة في الفعالية المجانية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: www.najahexpo.com.

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الحكيمة تتبّنى رؤية استراتيجية لاستدامة مستقبل التعليم وجودته، وتكرّس جهودها لنشر المعرفة والنماذج التعليمية العالمية لبناء جيل مثقف ومبدع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لاستشراف الخمسين عاماً المقبلة بالابتكار والريادة والتنافسية واقتصاد المعرفة وفق أفضل الممارسات.

وأضاف معاليه :" تشارك الوزارة في معرض "نجاح أبوظبي" عبر منصة تجمع العديد من الإدارات وهي إدارة الاختبارات الوطنية، وإدارة البعثات، وإدارة التسجيل، وإدارة المعادلات، بجانب عدد من ورش العمل عن اختبار الإمارات القياسي" إمسات، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، لتزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعلمية، وتعزيز عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص".

وقال معالي الفلاسي إن الهدف من مشاركة الوزارة في المعرض هو استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وتعريفهم بالفرص والمجالات الدراسية والمهنية المختلفة، وتوجيههم نحو المجال الدراسي المناسب بناء على قدراتهم وميولهم، وتقديم المعلومات والبيانات التي تتعلق بكيفية الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد، واستقطاب الطلبة المواطنين المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات الدراسية، وتنمية الوعي الأسري بفرص التعليم المتاحة، وتوطيد وتوثيق العلاقات بين الوزارة وكافة المؤسسات التعليمية في الدولة.

على مدار الـ15 عاماً الماضية، أصبح معرض نجاح الوجهة الأمثل لتزويد الزوار بالمعلومات حول القبول الجامعي والاستشارات وفرص الحصول على المنح الدراسية وخيارات الدراسة الخارجية وتجارب الخريجين وغيرها الكثير. وأضافت مديرة المعرض، ديمة السعدي: "نؤمِن في إنفورما بأهمية معرضي نجاح أبوظبي ونجاح دبي بوصفهما محطتين بارزتين في ضمان مستقبل مشرق للطلبة. وينسجم ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص".

وتضم قائمة الجهات العارضة المشاركة في دورة عام 2022 من معرض نجاح جامعات من المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا وقبرص واليابان وسنغافورة وماليزيا وغيرها. ويأتي في مقدمتها كلية كينجز لندن وجامعة ويسترن وجامعة واترلو وجامعة ماكماستر وجامعة فرجينيا للتقنية وجامعة إمبري ريدل للطيران وجامعة دبرتسن. ويشهد المعرض مشاركة الجامعات الإماراتية الرائدة، بما في ذلك جامعة زايد وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة الشارقة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وتتميز دورة هذا العام من المعرض بإطلاق منصة مركز النجاح التي تشهد مجموعة من الجلسات الحوارية الغنية بالمعلومات، وتتضمن عروضاً تقديمية حول الدراسة والحياة في المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وإسبانيا وهنغاريا، بالإضافة إلى تناول عدة مواضيع أبرزها: مستقبل العمل والتعليم، والتحول الرقمي: بين الواقع والتوقعات، والوظائف البديلة: الألعاب الإلكترونية، والقرصنة والذكاء الاصطناعي، وفرص العمل في الولايات المتحدة الأميركية بعد التخرج، بالإضافة إلى نصائح للتقدم إلى مدرسة الفنون وغيرها.

ويمكن لطلبة المرحلة الثانوية والدراسات العليا الراغبين بتحسين مهاراتهم في البحث الأكاديمي، الاستفادة من تعاون معرض نجاح مع مركز باحثي الإمارات، وهو منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين الذين يتشاركون الذهنية ذاتها في مجالات البيانات والتجارب والنظريات العلمية التواصل والحصول على فرصة نشر أعمالهم أو حتى تمويلها.

التسجيل لحضور معرض نجاح مجاني. للتسجيل أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.najahexpo.com.

#بياناتحكومية

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تنطلق دورة هذا العام من معرض نجاح في إمارتي أبوظبي ودبي، بما يواكب احتياجات طلبة المرحلة الثانوية والمتقدمين إلى الدراسات العليا في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتُقام الدورة الـ 16 من معرض نجاح أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 16 ولغاية 18 أكتوبر، في حين يجري تنظيم الدورة الثانية من معرض نجاح دبي في مركز دبي التجاري العالمي من 23 أكتوبر ولغاية 25 أكتوبر.

لمزيدٍ من المعلومات أو التسجيل في معرض نجاح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.najahexpo.com

معرض نجاح أبوظبي

التاريخ: 16 - 18 أكتوبر 2022

المكان: مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)

المواعيد:

الأحد 16 أكتوبر | من 11 صباحاً - 7 مساءً

الإثنين 17 أكتوبر | من 9 صباحاً - 1 ظهراً ومن 4 عصراً - 8 مساءً

الثلاثاء 18 أكتوبر | من 9 صباحاً - 1 ظهراً ومن 4 عصراً - 8 مساءً

معرض نجاح دبي

التاريخ: 23 - 25 أكتوبر 2022

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

المواعيد:

الأحد 23 أكتوبر | من 11 صباحاً - 7 مساءً

الإثنين 24 أكتوبر | من 9 صباحاً - 1 ظهراً ومن 4 عصراً - 8 مساءً

الثلاثاء 25 أكتوبر | من 9 صباحاً - 1 ظهراً ومن 4 عصراً - 8 مساءً

معلومات التواصل:

طارق حسام

البريد الإلكتروني: tariq@comcomea.com

هاتف: 971585811477+

تريشيا جيمينيا

البريد الإلكتروني: tricia@comcomea.com

هاتف: 971509133438+

غريمي سميت

البريد الإلكتروني: graeme@comcomea.com

هاتف: 971558350814+