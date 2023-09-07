دبي – يدعو نادي تواصل العقول للكتاب من مدينة إكسبو دبي الجمهور للانضمام إلى فعالية مميزة تحت عنوان "كيف يمكننا أن نبني في وئام مع الطبيعة؟" والمشاركة في حوار يناقش التنمية الحضرية المستدامة وذلك ضمن سلسلة نادي تواصل العقول للكتاب بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب.

ينطلق الحدث في 13 سبتمبر في تيرا – جناح الاستدامة، بمشاركة من الدكتورة ساندرا بيسيك، المهندسة المعمارية الحائزة على جوائز ومؤلفة كتاب "الموئل: العمارة المحلية من أجل مناخ متغير"، ويضم أيضًا الباحثين في مجال التخطيط الحضري أحمد وراشد بن شبيب.

وقالت الدكتورة ساندرا بيسيك: "أنا متحمسة لزيارة مدينة إكسبو دبي مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ (COP28) فيها، هذه المدينة التي تقدم عدداً من أفضل الأمثلة على العمارة المستدامة، وأتطلع لتبادل المعرفة والأفكار حول كيفية مساهمة العمارة بشكل إيجابي في النظم البيئية وسبل العيش والمساعدة في حماية مستقبل كوكبنا".

وأضافت: " يمثل كتاب "الموئل: العمارة المحلية من أجل كوكب متغير"، تتويجا لسنوات من البحث المتخصص في تقاليد الهندسة المعمارية المحلية والتقليدية ويبحث كيف يمكن للحرفيين من مختلف أنحاء العالم أن يسهموا في صنع مستقبل أكثر استدامة. وإنني أتطلع إلى محادثة مثيرة للاهتمام مع الخبراء والمهتمين بهذه القضية الحاسمة".

تفتح الأبواب عند الساعة 12:30 ظهرا وتستمر الجلسة الحوارية من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة ظهرا، يليها توقيع الكتب ووقت للتواصل. للتسجيل في هذا الحدث، ولتصبح عضوًا في نادي تواصل العقول للكتاب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمدينة إكسبو دبي.

الدكتورة ساندرا بيسيك باحثة متخصصة في التشريعات، والحلول القائمة على الطبيعة، والابتكار، ونقل التكنولوجيا، والتكييف المعاصر للمعرفة التقليدية، وعملت سابقا مستشارة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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